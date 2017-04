Lecce, trovati in centro con cocaina e mille euro: arrestati

LECCE – Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere e in particolare dello spaccio di stupefacenti, nella serata di ieri una volante, percorrendo viale Marconi, procedeva al controllo di una Renault Clio in cui viaggiavano un 38enne e un 26enne, entrambe noti alle Forze di Polizia.

Mentre si procedeva al controllo dei soggetti fermati, uno degli agenti notava che il 38enne metteva le mani in tasca gettando qualcosa per terra. L’altro poliziotto, allora, la recuperava constatando che si trattava di cocaina

Si procedeva, a quel punto, a una perquisizione personale a seguito della quale si rinvenivano altri tre involucri, occultati nella tasca anteriore destra dei pantaloni, e altri 5 involucri, custoditi all’interno di un portacompresse in plastica nascosto nella parte anteriore dei pantaloni.

Successivamente si constaterà che i 9 involucri risultavano pesare 5,54 grammi. Anche il 26enne veniva perquisito e trovato in possesso di mille euro. Al termine degli accertamenti, i due venivano arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.