MEI 2017: Brunori SAS ritira a Faenza il PIMI Speciale

FAENZA – Il MEI quest’anno giunge al ragguardevole traguardo della ventitreesima edizione. Una storia unica nel corso della quale la creatura di Giuliano Sangiorgi ha dato prova di sapersi rinnovare in un periodo tanto dinamico da rivoluzionare la discografia e, più in generale, la scena indipendente italiana. E in particolare dallo scorso anno è cominciato un nuovo corso del MEI, capace di attrarre in soli quattro giorni oltre 30.000 presenze a Faenza, roccaforte del meeting sin dal 1995.

Non stupisce, quindi, che quella in scena dal 29 settembre al 1° ottobre 2017 sarà una nuova edizione in linea con questi cambiamenti, ricca sia di contenuti che di ospiti. A tal proposito, dopo aver annunciato il Festival del Giornalismo Musicale e il concerto della straordinaria Banda Rulli Frulli – in scena con i suoi settanta elementi il prossimo 30 settembre in Piazza del Popolo-, quest’oggi sveliamo un altro importante personaggio invitato nel parterre della kermesse romagnola: Brunori SAS.

Dario Brunori, cantautore calabrese classe 1977, ritirerà il “PIMI Speciale” Premio Italiano Musica riservato all’artista indipendente dell’anno. Sarà Federico Guglielmi a consegnare alla Brunori SAS questo ambito riconoscimento «per il valore dell’ultimo album “A casa tutto bene”, per l’abilità dimostrata nel trovare un eccellente punto di incontro fra canzone “alta”, “impegnata” e “popolare”, per la quantità e qualità dei concerti, per la coerenza dimostrata nell’ambito di un percorso in costante crescita». Le premiazioni avverranno sabato 30 settembre sul palco del Teatro Masini di Faenza, dove l’artista si esibirà per il pubblico del MEI 2017.

I precedenti “PIMI Speciale” sono andati a:

2014 Mannarino

2015 Cesare Basile

2016 Motta