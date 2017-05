Migranti: Alfano, “Stabilizzare la Siria per permettere il ritorno dei rifugiati”

Alfano ha aggiunto che nei prossimi giorni a Roma vedrà l’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Staffan de Mistura, che in questi giorni conduce il nuovo round di negoziati tra Governo e opposizioni siriane a Ginevra. “Spero – ha detto il capo della Farnesina – di poter ricevere in quella occasione ulteriori informazioni sul processo negoziale e a de Mistura riferirò dei colloqui che ho avuto a Beirut”.