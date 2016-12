Milano, scattato il piano sicurezza per Natale e Capodanno

Col. Canio Giuseppe La Gala: “L’obiettivo è garantire a tutti i milanesi e ai turisti di vivere la città nella massima sicurezza e serenità”

MILANO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno rafforzato i servizi preventivi e la vigilanza nelle aree del capoluogo e della Provincia tradizionalmente interessate dal maggiore afflusso di residenti, ospiti e turisti, nonché nelle periferie urbane. Il livello di sorveglianza, già elevato, è stato ulteriormente intensificato nei pressi degli obiettivi istituzionali, religiosi e consolari.

“Abbiamo intensificato i servizi, incrementando la nostra presenza rassicurante nelle strade e tra la gente. L’obiettivo – ha spiegato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Canio Giuseppe La Gala – è garantire a tutti i milanesi e ai turisti di vivere la città nella massima sicurezza e serenità. Stiamo cercando di prevenire e reprimere ogni forma di criminalità, con particolare attenzione ai furti nelle abitazioni. Diversi poi sono i controlli sulla movida, per evitare che il divertimento sfrenato si possa trasformare in un pericolo per gli stessi ragazzi. L’invito a tutti i cittadini è quello di non esitare a contattare il 112 per segnalare qualsiasi situazione sospetta o di pericolo”.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai luoghi dell’aggregazione giovanile, ai mercatini natalizi, ai centri commerciali, e dove si svolgono le manifestazioni pubbliche legate alle festività. Alla luce di quanto accaduto a Berlino, i militari dell’Arma assicurano il controllo dei mezzi pesanti in circolazione.

Ingente il dispiegamento di forze: oggi sono impiegati nei servizi per la sicurezza oltre 1.000 militari dell’Arma