Radiofreccia compie un anno e festeggia lanciando un contest

MILANO – Radiofreccia compie un anno. Un anno dedicato a far rivivere la mitica stagione delle radio libere degli anni ‘70 per diventare la radio punto di riferimento del rock, grazie ad un lavoro incessante di sperimentazione, ricerca, cultura e programmazione sempre in diretta.

“Radiofreccia celebra questo traguardo con un progetto di comunicazione – dichiara Marta Suraci, responsabile Marketing e comunicazione – che mette al centro l’essenza del rock: un’energia, una grinta, un attaccamento alla vita e alle sue emozioni che fa parte di ognuno di noi”.

Il promo realizzato dall’agenzia DLVBBDO con un linguaggio graffiante è intitolato “L’Urlo”: se solo potessimo tornare indietro e sentire per un momento l’urlo che abbiamo fatto quando siamo venuti al mondo scopriremmo che quell’urlo è il rock. Un urlo che Radiofreccia ha emesso un anno fa, il giorno in cui ha iniziato le trasmissioni.

Per celebrare questo primo anno passato a tutto rock, Radiofreccia lancerà un concorso su radio e digital per regalare ad alcuni fortunati ascoltatori il “Rock Weekend”: il vincitore, accompagnato da Eddi Berni, una delle voci di Radiofreccia, volerà a Londra con un amico alla scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia del rock. Dalla casa-museo di Jimi Hendrix alle strade della musica di Soho, dalle mostre a tema ai locali che hanno visto nascere il punk.

E poi le location immortalate nelle copertine degli album più importanti, gli edifici che hanno fatto da sfondo alle vite dei più grandi rocker, ma anche musica dal vivo e negozi di dischi, in un percorso che unisce idealmente Beatles e Bowie, Pink Floyd e The Clash, Sex Pistols, Oasis e tanti altri. Per partecipare basta andare su www.radiofreccia.it e rispondere correttamente alle domande.