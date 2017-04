Roaming, Wind primo operatore ad applicare le tariffe nazionali per chi viaggia nell’Unione Europea

ROMA – Wind dal 24 aprile, in anticipo di circa due mesi rispetto alle disposizioni dell’UE in materia di roaming, applicherà, prima azienda di tlc in Italia, a tutti i suoi clienti, in viaggio per l’Europa, le tariffe nazionali, tagliando così gli extra-costi finora in vigore quando si è all’estero.

“Questo rappresenta un importante vantaggio in termini di convenienza e di semplicità – commenta Michiel J. Van Eldik, Chief Consumer & Digital Officer di Wind Tre. I clienti Wind, spiega, avranno la possibilità di controllare le e-mail, usare le mappe, caricare foto sui social media, telefonare e scrivere messaggi senza alcun costo aggiuntivo e di attivazione in ogni altro paese comunitario”.

Wind conferma, aggiunge il manager, il posizionamento smart value for money del suo Brand e i valori che da sempre lo contraddistinguono, ovvero chiarezza, trasparenza e semplicità”.

I clienti Wind possono contare sulle infrastrutture di Wind Tre, il più grande operatore nazionale di telefonia mobile che sta realizzando importanti investimenti nel digitale per servizi sempre più affidabili e veloci e per contribuire alla digitalizzazione del Paese.