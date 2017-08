Roma Fringe Festival 2017 dal 26 agosto al 17 settembre

La grande Festa del Teatro Indipendente con oltre 150 appuntamenti, 50 compagnie dall’Italia e dal Mondo

È in programma il Roma Fringe Festival. Dal 26 agosto al 17 settembre l’evento torna a Villa Mercede (San Lorenzo), dalle 19.30 a mezzanotte. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana. Promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

A cura di Fringe Italia, il Roma Fringe Festival è la vetrina nazionale e internazionale del teatro indipendente. Giunto alla sesta edizione è divenuto punto di riferimento, appuntamento alternativo e mainstream dell’estate capitolina.

L’evento metterà a disposizione una rassegna unica nel suo genere. Un ambiente verde in cui trovare 8 spettacoli a sera. Attività per bambini, letture, ospiti. Un mercatino vintage, equosolidale e due aree mescita bio e artigianali.

Tutti i giorni si parte dalle 17.30 con l’apertura del mercato e dalle 18.30 con le attività pomeridiane. Il Roma Fringe Festival entra però nel vivo a partire dalle 19.30. Gli spettacoli in scena spaziano dalla commedia, al dramma. Dalla performance, alle provocazioni.

Le novità:

Dalle 22.00 in poi, in collaborazione con Arene di Roma, il pubblico potrà anche godere di una raffinata selezione di pellicole presentate nei cinema nell’ultima stagione e non solo. Con ospiti e “chicche” per il Movie Fringe.

INFO: www.romafringefestival.it