RTL 102.5, puntata speciale di “Non Stop News” in diretta dalla sede del Corriere della Sera

MILANO – Domani (mercoledì 5 aprile) RTL 102.5 trasmetterà una puntata speciale di “Non Stop News” in diretta dalla sede del Corriere della Sera in Via Solferino, a Milano.

Dalle 6 alle 9 Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco saranno in diretta in radiovisione dalla storica “Sala Albertini” del Corriere della Sera e ospiteranno il direttore Lucio Fontana e i giornalisti della testata.

Una grande occasione di incontro e dialogo fra i due mass media più antichi, uniti nella capacità di sapersi rinnovare e reinventare.