Salsitaly Summer Edition 2017 dall’1 al 4 giugno a Scanzano Ionico (MT)

SCANZANO IONICO (MT) – Kizombitaly e Salsitaly Summer Edition dal 1 al 4 Giugno 2017 a Scanzano Jonico (Mt). Torna la nuova edizione estiva del festival di kizomba, salsa e bachata.

La location che ospiterà l’evento sarà l’Hotel Villaggio Centro Congressi Torre del Faro a Scanzano Jonico (Mt).

Prevista 4 giornate di stage con i migliori maestri italiani ed internazionali con percussioni dal vivo, 3 serate di show dei più grandi ballerini del panorama mondiale, i migliori dj per 3 notti di ballo fino all’alba, intrattenimento e musica 24 ore su 24.

Durante l’evento si terrà il consueto appuntamento con la Rassegna Coreografica, vetrina per molti ballerini per avere ingaggi per locali e congressi italiani ed esteri. Saranno date informazioni dai referenti C.D.C. Italia, C.SE.N. Danza e C.S.E.N. per affiliazione, conversione e conseguimento del diploma di Maestro C.S.E.N. Danza e sul calendario di competizioni e formazione.

All’interno della manifestazione si terrà come di consueto il Kizombitaly.

GLI ARTISTI PRESENTI

SALSITALY:

Maykel Fonts – Juan Matos – Wilmer y Maria – Yoliana Conde – Barbara Jimenez – Cuban Flex – Ivancito Camaguey – Alexander Carbò – Teresa Castaneda – Indee Styla – Ricky & Silvia – Rafael y Nathalie – Yuniel Gual y Addy – Lieb J y su J Crew – Yoel Herrera – Angelo Rito – Yahumara Perez –Damaris Hechavarria Carla Voconi – Antonio & Jasmina – Daniela Settanni – Di Marzo Brothers – Mireisi & Gianluca – Andrea Campagna – Michele & Chiara – Max Lupo – Fiorella Franceschini – Ledy Cuba e tanti altri…

KIZOMBITALY:

Fernando & Michela – Mr Tecas & Anais – Sophie Fox – Curtis & Carola – Miguel & Vicky – Elisetta – Geppo ELDJe tanti altri…

DJ e MUSICISTI:

Ariel Monterecy – Julio Molina – José Antonio Molina – Dj Peppe Apice – Dj Pirata – Dj Androger – Dj Block Dj Raynier – DJ Frankaly Lavoe

oltre a decine di maestri provenienti da tutta Italia.

TIPOLOGIA DI PACCHETTI

CON PERNOTTAMENTO:

PACK FULL: 4 gg / 3 notti da giovedi 01/06 a domenica 04/06

€ 249 in camera tripla/quadrupla/quintupla

€ 20 supplemento per camera doppia/ matrimoniale.

– WEEKEND: 3 gg / 2 notti da venerdì 02/06 a domenica 04/06

€ 199 in camera tripla/quadrupla/quintupla

€ 20 supplemento per camera doppia/ matrimoniale.

Supplemento singola € 25 a notte.

*Tutti i pacchetti comprendono sistemazione in hotel, pernottamento e pensione completa,

accesso a tutti gli stage, rassegna, show e serate.

SENZA PERNOTTAMENTO:

– DAY PASS: € 30 accesso ad 1 giornata di stage OPEN (principianti/intermedi/avanzati).

– FULL PASS: € 100 accesso a 4 giornate di stage OPEN (principianti/intermedi/avanzati).

– SHOW + DISCO: € 15 accesso ad 1 serata sia in sala show che nelle sale disco.

– DISCO: € 10 accesso ad 1 serata nelle sale disco (dopo le ore 23, NO sala show).

PER RAGGIUNGERE L’EVENTO E ALTRE INFO

In auto

Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. Oppure Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord.

In treno

Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km).

In aereo

Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km.

Per info sulle prenotazioni si potrà contattare Mafalda al 333 14 620 14

Per info artistiche/didattiche si potrà contattare Ale al 392 68 29 775

Ulteriori info sul sito www.salsitaly.com.