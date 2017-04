‘Seven and me’, una nuova Biancaneve su Rai Gulp

ROMA – Arriva una nuova Biancaneve su Rai Gulp. Da oggi 7 aprile, alle ore 17.35, ci sarà in esclusiva e in prima visione la nuova serie “Seven and Me”. Sono 26 episodi in tecnica mista, live action e animazione, per una serie originale e divertente, dove il confine tra realtà e fantasia è molto sfumato, e che prende spunto dalla nota fiaba “Biancaneve” dei fratelli Grimm. La serie sarà proposta tutti i giorni, sempre alle ore 17.35.

Snow è un’effervescente e simpaticissima ragazzina di 10 anni, socievole e amante della musica; suo papà è un noto pasticcere e cake designer, sua mamma, attenta e premurosa, affianca il marito nella gestione della pasticceria. Il miglior amico di Snow è Willy, un coetaneo simpatico e un po’ geniale, mentre Camilla è la sua vicina di casa e “miglior nemica”.

Un giorno Snow si vede recapitare a casa sette scatoloni, che contengono nientedimeno che i Sette Nani – in versione animata e con sembianze attualizzate – che irrompono nella sua vita creando un piacevole scompiglio e promettendosi di difenderla dai pericoli della vita quotidiana, allora come oggi… sì, perché Snow scoprirà essere la pro pro pro nipotina di Biancaneve!

“Seven & Me” è una serie prodotta da Method Animation, AB Production, ZDF, Rai Fiction, France Televisons, DQ, Nexus, OUFTIVI, AlJazeera.