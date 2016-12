Strage Berlino: Boldrini, “Soddisfazione per l’azione della Polizia di Stato”

ROMA – Riportiamo qui di seguito la dichiarazione della Presidente della Camera, Laura Boldrini (foto), dopo l’uccisione del terrorista tunisino sospettato della strage di Berlino:

“Esprimo enorme soddisfazione, anche a nome dell’intera Camera dei Deputati, per l’azione della Polizia di Stato che stanotte ha portato all’uccisione del terrorista sospettato della strage di Berlino. Auguro una pronta guarigione a Christian Movio e ringrazio lui e il suo collega Luca Scatà: con grande coraggio e rischio personale i due giovani agenti hanno saputo porre fine alla fuga di un pericolosissimo criminale. In questo momento voglio abbracciare ancora una volta i familiari di Fabrizia Di Lorenzo. La notizia che arriva da Sesto San Giovanni non renderà meno duro un dolore insostenibile, ma almeno permetterà loro di sentire quanto sia serio l’impegno delle istituzioni contro il terrorismo islamista e per la sicurezza dei cittadini”.