“The Legacy Run”, su Sportitalia il film di investigazione sportiva con Nino Castelnuovo

MILANO – “The Legacy Run”, il film che introduce la serie internazionale “Sport Crime”, ideata da Daniela Scalia e Luca Tramontin, andrà in onda questa sera in prime time, alle ore 21, su Sportitalia (canale 60DTT e 225 Sky), dopo il successo di audience in Svizzera, e in attesa dei 6 episodi della prima stagione della serie.

Nel cast figurano grandi atleti di vari sport nei panni di loro stessi e il grande decano del cinema italiano Nino Castelnuovo, Palma d’Oro a Cannes con Catherine Deneuve, più recentemente ne “Il paziente inglese”.