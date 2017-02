Tom Jones torna in Italia all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Famoso per la sua voce unica, Tom Jones è una leggenda vivente in ambito musicale

Tom Jones torna in Italia questa estate per una data unica e imperdibile: il 26 luglio a Roma, Cavea – Auditorium Parco della Musica. Apertura porte: 20.00. Inizio concerto: 21.00.

Biglietti in vendita da martedì 21 febbraio su ticketone.it.

Tom Jones è uno dei pochi artisti in ambito musicale la cui professione è cominciata all’alba della moderna musica popolare e che continua ad avere una prolifica carriera sia dal vivo che in studio. Il suo irresistibile spettacolo attraversa periodi e generi musicali, supera le divisioni tra classi e raggiunge tutte le generazioni, uomini e donne, mainstream e avanguardia.

Il potere di Tom Jones è sempre stato nella canzone e nella voce. Il pubblico potrà ripercorrere i 50 anni della sua carriera e ascoltare i brani tratti dal suo ultimo album, “Long Lost Suitecase”, la perfetta colonna sonora alla prima autobiografia di Tom, Over The Top And Back.

PREZZO BIGLIETTI

Parterre I Settore: € 85,00 + € 12,75. Parterre Laterale I Settore: € 70,00 + € 10,00. Tribuna Centrale: € 70,00 + € 10,00. Tribuna Mediana: € 61,00 + € 9,00. Tribuna Laterale: € 52,50 + € 7,50. Tribuna Alta: € 43,50 + € 6,50.