18.500 offerte di lavoro per il 2019 nella vendita a domicilio

MILANO – Il mondo del lavoro richiede sempre più venditori a domicilio, tanto che ci sono oltre 18.500 opportunità in tutta Italia in questo ambito. A renderlo noto sono le aziende associate Univendita, la maggiore associazione di categoria del settore; aziende che hanno avviato campagne di reclutamento su tutto il territorio nazionale alla ricerca di collaboratori e collaboratrici per la consulenza e la vendita di prodotti cosmetici, alimentari, beni durevoli e di consumo per la casa, elettrodomestici, viaggi.

«La vendita a domicilio è uno dei pochi settori economici in buona salute – commenta il presidente di Univendita Ciro Sinatra –. Essere un venditore a domicilio in un’azienda associata Univendita vuol dire essere in primo luogo consulenti qualificati per il proprio ambito di riferimento, capaci di offrire alla clientela un’esperienza di acquisto personalizzata. Il fattore umano è un elemento chiave, l’altro è la meritocrazia. Nella vendita a domicilio, infatti, i risultati dipendono dall’impegno e tutti possono costruirsi un percorso di carriera in linea con le proprie esigenze e aspettative: dai giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro, a chi intende rimettersi in gioco dopo un’esperienza in altri ambiti lavorativi. Inoltre è un lavoro flessibile, in cui tempo e impegno si possono organizzare in autonomia».

Nel 2017 le aziende associate Univendita hanno fatturato 1,66 miliardi di euro (+1,8% rispetto all’anno precedente) e contano oltre 158mila venditori. Il 37% sono “millennial” con meno di 35 anni ed è preponderante la quota femminile (91%). Non ci sono barriere legate all’età, al titolo di studio o all’esperienza pregressa, perché la formazione è curata dalle aziende. «E questo è uno dei fiori all’occhiello delle imprese di Univendita – sottolinea Sinatra – Si tratta di formazione qualificata e gratuita, che accompagna i venditori nel momento dell’inserimento, dell’affiancamento e per tutta la loro vita professionale, con aggiornamento continuo e strumenti in linea con le esigenze del mercato. Le soddisfazioni economiche, infatti, sono inscindibilmente legate alla crescita personale e professionale degli incaricati che fanno parte delle aziende Univendita».

Tutte le offerte di lavoro 2019 e i riferimenti per candidarsi:

1.700 incaricati alle vendite in tutta Italia per AMC Italia SpA – Settore: sistemi di cottura di alta gamma in acciaio inossidabile per la sana e gustosa alimentazione. Riferimenti: Numero verde 800.011.046 – Tel. 02.575481 – personale@amcitalia.it

3.800 incaricati alle vendite, 500 capogruppo e 40 responsabili di zona in tutta Italia per Avon Cosmetics Srl. Settore: prodotti cosmetici, di moda e per la casa. Riferimenti: Tel 02.96485111 – www.avon.it – avon@avon.com

100 operatori di vendita e 150 Promoter in tutta Italia per Bofrost* Italia SpA. Settore: specialità alimentari. Riferimenti: selezione@bofrost.it, www.bofrost.it

100 consulenti per viaggiare in tutta Italia per CartOrange Srl. Settore: turismo, viaggi e tempo libero. Riferimenti: Tel. 02.58321772 (int. 1), ufficioselezione@cartorange.com, www.consulentediviaggio.it

30 operatori di vendita in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana per Conte Ottavio Piccolomini Srl. Settore: grandi vini, liquori, olio extra vergine, esclusive confezioni regalo. Riferimenti: Tel. 02.58018575 – hr@wivitalia.it

920 incaricati alle vendite, 80 capogruppo e 30 responsabili di zona in tutta Italia per Dalmesse Italia Srl. Settore: prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e abbigliamento, tessili per la casa, unità di cottura, sistema riposo. Riferimenti: Tel. 0823.513028 – www.dalmesseitalia.it – info@dalmesseitalia.it

80 incaricati alle vendite, 20 capogruppo e 15 agenti territoriali in tutta Italia per DES Srl. Settore: sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio LUX (distributore esclusivo per l’Italia). Riferimenti: Numero verde 800.098.436 – www.viveresano.eu – info@des-lux.com

1.000 incaricati alle vendite e 80 capogruppo in tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl. Settore: prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell’ambiente. Riferimenti: Tel. 0332.890221 – www.fimastars.it – info@fimastars.it

35 incaricati alle vendite e 4 responsabili di zona in tutta Italia per Nuove Idee Srl. Settore: sistemi innovativi per il riposo e il benessere della persona. Riferimenti: Tel. 035.592843 – info@nuoveidee.com

980 consulenti di bellezza e 30 capogruppo e agenti in tutta Italia per Starline Srl. Settore: prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio JAFRA (distributore esclusivo per l’Italia). Riferimenti: Tel. 0332.1434284 – www.starline-italia.com

1.900 dimostratrici e 220 capogruppo in tutta Italia per Tupperware Italia SpA. Settore: contenitori per alimenti e utensili per la casa. Riferimenti: Numero verde 800.821.053 – Tel. 02.722271

500 incaricati alle vendite, 70 team leader e 20 area manager per Uniquepels Srl. Settore: prodotti di alta cosmesi. Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel. 0461.530000 – www.uniquealtacosmesi.com – info@uniquealtacosmesi.com

1.300 incaricati alle vendite, 450 capogruppo, 90 responsabili di zona e 15 capo area in tutta Italia per Vast & Fast Srl. Settore: asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma. Riferimenti: Tel. 0445.370168 – www.xira.it – www.vastfast.it – job@vastfast.it

900 incaricati alle vendite in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – Divisione Folletto. Settore: sistemi di pulizia per la cura, l’igiene, il benessere dell’ambiente domestico. Riferimenti: Numero verde 800.014.457 – www.folletto.it

1.000 incaricati alle vendite e 50 responsabili di zona in tutta Italia per Witt Italia SpA. Settore: prodotti per la cura e il benessere naturale della persona e detergenza ecologica. N. verde 800.231.439 – www.witt.it – info@witt.it