50 anni strage Italicus, Zingaretti: “Noi non dimentichiamo”

ROMA – “Strage dell’Italicus, 50 anni fa. “Matrice neofascista. Parte significativa della stagione stragista dell’estrema destra italiana”, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. Non dimenticare mai la storia è fondamentale per ricordarci che la libertà e la democrazia vanno difese ogni giorno. Noi non dimentichiamo”.

È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto), esponente del Partito Democratico, a proposito del cinquantennale della strage dell’Italicus.