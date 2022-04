Accoglienza dei profughi ucraini e iniziative per la tutela dei minori non accompagnati, question time con Lamorgese

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 13 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per la chiusura del centro di accoglienza ubicato nel comune di Sinnai in Sardegna e per il trasferimento dei profughi ucraini in altra struttura (Cappellacci – FI); sull’accoglienza dei profughi ucraini sul territorio nazionale e iniziative per la tutela dei minori non accompagnati (Ceccanti – PD); sulle iniziative per limitare gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, alla luce delle criticità sul piano economico, sanitario e della sicurezza (Iezzi – Lega); sulle iniziative per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, anche in relazione all’aumento del carico di lavoro delle strutture di accoglienza impegnate nell’assistenza ai profughi ucraini (Lollobrigida – FdI).