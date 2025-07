Alberto Amoroso nuovo presidente frantoiani Aifo. Eletto il nuovo consiglio direttivo

ROMA – L’Associazione Italiana Frantoiani Oleari (Aifo) ha rinnovato i propri vertici, aprendo una nuova fase all’insegna del rafforzamento dell’identità associativa e della rappresentanza istituzionale del comparto. A guidare l’associazione sarà Alberto Amoroso, frantoiano abruzzese, eletto presidente nel corso dell’assemblea nazionale.

Al suo fianco, i vicepresidenti Elia Pellegrino (Puglia, presidente uscente) e Gaetano Agostini (Marche), e il tesoriere Antonio Di Battista (Molise), in una squadra che rappresenta un ampio spaccato del mondo frantoiano nazionale, dalle aree storiche dell’olivicoltura fino alle regioni emergenti.

Ecco l’elenco completo del nuovo Consiglio Direttivo Aifo:

1.⁠ ⁠Alberto Amoroso (Presidente) – Abruzzo

2.⁠ ⁠Elia Pellegrino (Vice Presidente) – Puglia

3.⁠ ⁠Gaetano Agostini (Vice Presidente) – Marche

4.⁠ ⁠Antonio Di Battista (Tesoriere) – Molise

5.⁠ ⁠Enzo Giardino (Consigliere) – Abruzzo

6.⁠ ⁠Mario Biogna (Consigliere) – Calabria

7.⁠ ⁠Antonio De Ruosi (Consigliere) – Campania

8.⁠ ⁠Rosato Cioccolini (Consigliere) – Lazio

9.⁠ ⁠Serena Mela (Consigliere) – Liguria

10.⁠ ⁠Fausto Malvolti (Consigliere) – Marche

11.⁠ ⁠Sabino Angeloro (Consigliere) – Puglia

12.⁠ ⁠Stefano Caroli (Consigliere) – Puglia

13.⁠ ⁠Francesca Salvagno (Consigliere) – Verona

14.⁠ ⁠Giancarlo Bonamini (Consigliere) – Veneto

15.⁠ ⁠Filippo Mancino (Consigliere) – Puglia

16.⁠ ⁠Francesca Petrini (Consigliere) – Marche

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Elia Pellegrino, che ha guidato con competenza e passione AIFO in una fase complessa per il nostro settore – ha dichiarato il Presidente Amoroso nella sua prima dichiarazione pubblica – È grazie al suo impegno se oggi l’associazione è più coesa e riconosciuta. La sua esperienza continuerà a essere un punto di riferimento prezioso per il nuovo direttivo, che potrà contare su di lui nel ruolo di vicepresidente. Ora, insieme a tutta la squadra, ci impegneremo a rafforzare ulteriormente AIFO, consolidarne la reputazione e portare con determinazione e unità le istanze del mondo dei frantoi sui tavoli istituzionali”.

Con questa nuova governance, AIFO si prepara ad affrontare con rinnovato slancio le sfide della filiera olivicola, promuovendo qualità, innovazione, sostenibilità e una rappresentanza sempre più incisiva per chi ogni giorno lavora per valorizzare uno dei simboli del Made in Italy agroalimentare: l’olio extravergine di oliva.