Amelie presenta “Aura”: la capsule di Natale che celebra la luce interiore

Un racconto che chiude la collezione French Garden e illumina l’inverno con riflessi d’oro, eleganza e consapevolezza femminile

Con Aura, Amelie firma la sua capsule di Natale più luminosa di sempre: un capitolo conclusivo e insieme una nuova promessa. La collezione chiude il percorso di French Garden AI25 e apre la stagione delle feste con un racconto dedicato alla luce – quella che abita ogni donna e che si riflette nella magia del Natale. Aura nasce come un’ode alla femminilità consapevole, alla bellezza che si accende dall’interno: un invito a risplendere con grazia, forza e libertà. Il nome evoca ciò che non si può toccare ma si può percepire: una presenza luminosa, un’energia sottile che accompagna chi la indossa.

I capi della collezione

La capsule è costruita intorno al jersey lurex dorato e ai tessuti spalmati, materiali che catturano e riflettono la luce con naturalezza sofisticata. Le linee morbide e fluide si intrecciano a tagli sartoriali contemporanei, creando silhouette avvolgenti e sensuali.

Tra i capi in lurex dorato:

Blazer over dal taglio sartoriale

Pantalone wide leg con elastico e tasche a filo

T-shirt boxy girocollo

Long dress smanicato con nodo sul fianco e spacco laterale

Gonna lunga con nodo e spacco laterale

Crop top a fascia luminoso

Shorts con elastico in vita

Tra i capi in tessuto spalmato:

Kimono double face

Pantalone palazzo con elastico e coulisse

Canotta dalla linea ad A

L’oro, protagonista assoluto della capsule, diventa ponte tra interiorità e mondo esterno, fondendosi con nuance neutre e calde nei dettagli, negli orli e nelle superfici iridescenti.

Filosofia e ispirazione

Brillare con eleganza, senza ostentazione: ogni pezzo è pensato per essere versatile, capace di passare dal giorno alla sera, dal lavoro al sogno, accompagnando i momenti speciali e aggiungendo poesia al quotidiano.

L’ispirazione nasce dalle parole della filosofa spagnola María Zambrano, che in La pensadora del aura invita a contemplare la luce come principio vitale e interiore: “Brillare è la nostra scelta. È il nostro modo di avere cura di noi stesse: di splendere, sempre.”

Con Aura, Amelie trasforma questa filosofia in materia, tessuto e forma: un invito a guardare avanti con fiducia, ad accogliere l’inverno come tempo di introspezione e rinascita, ad abitare la propria luminosità con eleganza e coraggio.

Il senso del Natale secondo Amelie

Nel riflesso dorato di Aura si racchiude il senso più autentico del Natale: la gioia di condividere, la bellezza della luce che unisce, la forza silenziosa di ogni donna che sceglie di brillare.

La capsule riflette anche la filosofia del brand:

“No size, no age, no season”: la moda Amelie non detta regole, ma offre libertà

Made in Italy consapevole, fatto di qualità, artigianalità e tempo

Bellezza che non si misura in numeri, ma nella capacità di esprimere sé stesse

Aura non è solo una capsule di Natale, ma un manifesto di femminilità consapevole e di eleganza autentica. Un invito a risplendere, a vivere la luce interiore come forza vitale, e a celebrare il Natale con stile, poesia e libertà.