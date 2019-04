Anna Safroncik conduce Festival Show 2019

La famosa attrice, protagonista de “Le tre rose di Eva”, presenterà in esclusiva tutte le tappe del festival itinerante con i big della musica

PADOVA – Scoperta da Carlo Verdone, ormai affermata nel mondo della tv e del cinema, l’attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik, per la prima volta vestirà i panni della conduttrice live proprio sul palco di Festival Show 2019. La aspettano 8 tappe, a partire da Padova il 30 giugno fino a Piazza Unità d’Italia a Trieste il 7 settembre, con i big della musica italiana e con migliaia di spettatori ogni sera.

Anna Safroncik riceve il testimone da Bianca Guaccero, che aveva condotto la kermesse nel 2018, e si prepara a salire sul palco di Festival Show per un’edizione fondamentale: quella dei 20 anni del festival organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Sul palco sarà affiancata da Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante.

Fin da piccola, a Kiev, Anna Safroncik studia musica, canto, ballo e recitazione. All’età di 12 anni si trasferisce ad Arezzo e a 17 anni viene eletta Miss Toscana. Nel 2000 debutta al cinema in “C’era un cinese in coma” diretto da Carlo Verdone, e nello stesso anno appare nei film “Welcome Albania” e “Metronotte”. Dal 2001 colleziona ruoli in fiction, sceneggiati e soap opera. Diventa nota al grande pubblico nel 2004, quando entra nel cast di “CentoVetrine” (Canale5), in cui interpreta il ruolo della perfida Anna Baldi. Parallelamente porta avanti la sua carriera nel teatro, interpretando Cleopatra nell’omonimo musical (per la regia di Claudio Insegno). Presta il suo volto a diverse case della moda come Cotton Club, Testa Nera, Talco e altre. Dal 2012 è la protagonista femminile delle quattro stagioni della fiction targata Mediaset “Le tre rose di Eva”, su Canale 5, e co-protagonista della fiction di Rai 1 “Il commissario Nardone”. Anna Safroncik può vantare un profilo Facebook con oltre 480mila like e un account Instagram con 350mila follower.

«Conosco Paolo da tanti anni, le nostre strade si sono incrociate più volte e finalmente è arrivata l’occasione di passare un’estate insieme, su un palco straordinario e in occasione dei 20 anni di Festival Show – dichiara Anna Safroncik – Sono emozionata e felice di essere la conduttrice di un evento live delle dimensioni di Festival Show davanti a migliaia di persone, sono certa ci divertiremo!».

«Sono rimasto colpito dalla sua bellezza, solarità e curiosità – racconta Paolo Baruzzo – Avevamo voglia di un volto così per illuminare le nostre serate, per festeggiare al meglio i vent’anni di Festival Show. Conoscendo la sua carriera di attrice temevo non avesse disponibilità e desiderio a cimentarsi come conduttrice di un evento musicale, invece ha accolto con gioia l’idea e dal primo incontro a Roma l’ho subito sentita entusiasta di essere protagonista sul nostro palcoscenico. Per la sua popolarità, bellezza e talento la ritengo perfettamente in target con il nostro pubblico e capace di interpretare al meglio lo spirito che anima l’organizzazione. Non deluderà certamente le aspettative. Siamo orgogliosi che abbia accettato con grande interesse e disponibilità di essere la protagonista dell’estate di Festival show 2019. Contribuirà a festeggiare al meglio il nostro compleanno e per lei, sono convinto, sarà un’esperienza live fantastica!».

In questi 20 anni Festival Show si è distinto per la qualità, sia del team che ci lavora che del cast. Basti pensare che solo nell’edizione 2018 ha portato sul palco artisti come Il Volo, Benji & Fede, Ermal Meta, Irama, Le Vibrazioni, Loredana Bertè, Enrico Ruggeri e i Decibel, Anna Tatangelo, Annalisa e tanti altri, per oltre 32 ore di show live e ben 100 ore di dirette radio e streaming, su un imponente palcoscenico di 300 mq.

Intanto, in attesa dell’inizio dell’edizione 2019 di Festival Show, il 3, 4 e 5 maggio si svolgeranno a Caorle (Venezia) le finali di Festival Show Casting 2019, l’annuale contest di Festival Show che seleziona dodici nuovi talenti, ai quali spetterà l’onore di condividere il palco della prestigiosa kermesse itinerante con i big della musica. La finale del 5 maggio vedrà sfidarsi 30 artisti emergenti e sarà condotta da Hoara Borselli. La giuria sarà composta da Mario Luzzatto Fegiz, Marco Masini, Omar Pedrini, Rossana Casale, Fausto Cogliati e Mauro Paoluzzi. Durante l’appuntamento di Piazza Matteotti, Caorle avrà anche la sua prima Miss Amen, “Anteprima Miss Amen Festival Show”. Inoltre, contemporaneamente ai casting per i cantanti, il coreografo Etienne Jean-Marie sceglierà la sua “Summer Crew” attraverso i provini della Dance Crew Selecta.