Bellachioma (Lega): “Conte venga in aula a spiegare la dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms del 30 gennaio”

ROMA – “Conte venga in aula a spiegare la dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms del 30 gennaio ma, soprattutto, perché non l’ha portata avanti”: così in una nota il deputato della Lega Giuseppe Bellachioma (foto).

“Il Governo, nella delibera del 31 gennaio parla chiaramente della necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, ma ha tergiversato ulteriormente per poi dover rincorrere il lock down della Regione Lombardia, come se non fossero bastate le centinaia di vittime proprio nel territorio “degli apericena e mangia cinese” pubblicizzati dagli esponenti del centrosinistra”, conclude il parlamentare del Carroccio.