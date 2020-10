Binocoli Fujinon: nuova serie con due modelli, le caratteristiche

Fujifilm presenta Fujinon Hyper-Clarity, una nuova serie di binocoli con un campo visivo chiaro e luminoso: i dettagli

Fujifilm Corporation (Presidente: Kenji Sukeno) è lieta di annunciare Fujinon Hyper-Clarity, una nuova Serie di binocoli che si caratterizza per l’esclusivo rivestimento multi-coating “Super EBC Fujinon” che ne migliora la trasmissione della luce per fornire un campo visivo luminoso e chiaro. La Serie si presenta con due primi modelli, con lenti di grande diametro, uno con ingrandimento 8x e l’altro 10x, specificatamente pensati per l’osservazione della fauna selvatica, della natura e delle stelle

A novembre 2020, faranno capolino nel mercato i binocoli FUJINON HYPER-CLARITY HC8x42 e FUJINON HYPER-CLARITY HC10x42, una grande novità firmata FUJIFILM. HC8x42 e HC10x42, dotati di lenti frontali di grande diametro, hanno rapporti di ingrandimento rispettivamente di 8x e 10x, rendendoli entrambi adatti per il birdwatching, l’osservazione astronomica e altre osservazioni all’aperto di fauna selvatica e natura.

Fujifilm ha lanciato il suo primo binocolo a marchio FUJINON nel 1947 e da allora ha sviluppato e commercializzato principalmente binocoli per uso professionale per applicazioni di sicurezza e monitoraggio, che richiedono prestazioni ottiche avanzate. Le tecnologie di progettazione ottica e meccanica che l’azienda ha sviluppato attraverso il business dei binocoli sono state applicate anche allo sviluppo di binocoli di fascia consumer, realizzando a prodotti innovativi tra cui binocoli stabilizzati con il più elevato angolo di correzione di vibrazioni*2 al mondo*1 di ±6°.

HC8x42 e HC10x42 sono binocoli compatti con prisma a tetto*3 per un’eccellente portabilità. L’uso di grandi lenti frontali, con un diametro effettivo*4 di 42mm, permette di catturare più luce. Tutte le superfici di trasmissione della luce, degli elementi dell’obiettivo e dei prismi, sono rivestite con l’esclusivo trattamento multi-coating SUPER EBC FUJINON di Fujifilm noto perché già utilizzato sugli obiettivi intercambiabili per le fotocamere digitali della Serie X. L’uso di elementi ED permette di controllare efficacemente l’aberrazione cromatica per un’eccellente risoluzione e contrasto dell’immagine, gli utilizzatori possono così godersi la bellezza della fauna selvatica e della natura con straordinaria chiarezza.

I modelli HC8x42 e HC10x42 sono rivestiti con materiale elastomerico antiscivolo*5 e si presentano con un design che migliora la presa e assicura un’eccellente operabilità. L’alluminio, fresato e rifinito in Alumite, viene utilizzato per le conchiglie oculari, aggiungendo la texture metallica per un aspetto di design premium. Inoltre, i binocoli sono costruiti con un telaio robusto e leggero in lega di magnesio e una struttura resistente all’acqua e all’appannamento, così sono adatti per l’uso all’aperto con tranquillità.

Fujifilm ha sfruttato le sue tecnologie ottiche di formatura e assemblaggio ad alta precisione, coltivate nel corso di molti anni, per sviluppare un’ampia gamma di prodotti tra cui obiettivi broadcast, telecamere di sorveglianza, videoproiettori e binocoli. L’azienda continuerà a sviluppare e fornire prodotti innovativi per soddisfare le diverse esigenze di mercato.

*1 Tra i binocoli dotati di stabilizzazione dell’immagine tramite sensori giroscopici elettronici, da una ricerca Fujifilm al 30 settembre 2020.

*2 L’angolo massimo di vibrazione che il binocolo può compensare.

*3 Un tipo di prisma che mantiene l’asse ottico in linea retta.

*4 Diametri del flusso luminoso che entra nella lente.

*5 Un materiale composto di gomma e plastica

Caratteristiche di prodotto: HC8x42 e HC10x42

1. Binocoli con lenti frontali di grande diametro per un campo visivo chiaro e luminoso

Le lenti frontali di grande dimensione, con un diametro effettivo di 42mm, garantiscono un obiettivo con elevato potere di raccolta della luce. Tutte le superfici di trasmissione della luce degli elementi dell’obiettivo e dei prismi sono rivestite con l’esclusivo trattamento multi-coating SUPER EBC FUJINON di Fujifilm, noto per essere utilizzato anche sugli obiettivi intercambiabili per le fotocamere dell’azienda per migliorare la trasmissione della luce. Le superfici riflettenti della luce dei prismi ausiliari sono inoltre trattate con rivestimento dielettrico multistrato (reflection-amplifying coating), per una maggiore riflettanza e un campo visivo più luminoso.

L’utilizzo di lenti ED permette un controllo efficace dell’aberrazione cromatica, mentre le superfici riflettenti dei prismi a tetto sono trattate con un rivestimento a correzione di fase (phase coating). Tutto ciò permette di ottenere un’eccellente risoluzione e contrasto dell’immagine e di produrre così maggiore chiarezza nel campo visivo. Il design garantisce una trasmissione equilibrata della luce nelle lunghezze d’onda all’interno della regione visibile in modo da creare colori naturali il più possibile simili a ciò che si vede ad occhio nudo.

Il posizionamento ottimale dei nove elementi dell’obiettivo suddivisi in sette gruppi controlla la distorsione sull’intero campo visivo, dal centro ai bordi.

HC8x42 e HC10x42 hanno il rapporto di ingrandimento rispettivamente di 8x e 10x, che li rende entrambi adatti per il birdwatching e l’osservazione delle stelle. HC10x42, in particolare, può fornire un ingrandimento visivo equivalente a quello fornito da una fotocamera digitale con teleobiettivo da 400mm*6. Ciò significa che il binocolo può essere consigliato agli utenti delle fotocamere digitali della Serie X di Fujifilm, in quanto possono utilizzare il binocolo per trovare un soggetto fotografico e determinare un angolo di campo adeguato.

*6 A Un teleobiettivo da utilizzare su fotocamere digitali dotate di sensore APS-C

2. Operabilità avanzata e design premium

Il binocolo utilizza materiale elastomerico antiscivolo e una forma ergonomica per una facile presa in modo da fornire un’eccellente stabilità anche a mano libera. I binocoli sono dotati di anelli di messa a fuoco con una lavorazione di finitura a zigrinatura fine. Questo consente una agevole regolazione della messa a fuoco anche quando si indossano i guanti. Il design permette una distanza pupillare elevata*7 e questo consente un agevole utilizzo anche con gli occhiali.

Il binocolo sfoggia un design elegante che combina superfici piane e curve. Per gli oculari è stato utilizzato alluminio fresato rifinito in Alumite. Il design premium con struttura in metallo, che è una delle caratteristiche delle fotocamere digitali della Serie X, conferma l’esclusività di questo prodotto.

*7 Design che offre una maggiore distanza tra oculare e posizione dell’occhio permettendo comunque un angolo di visione completo.

3. Grande affidabilità per utilizzo outdoor

Il binocolo è dotato di un telaio robusto e leggero in lega di magnesio e una struttura resistente all’acqua*8 e all’appannamento. Il rivestimento idrorepellente viene applicato sia all’obiettivo che alle lenti degli oculari per un utilizzo all’aperto in piena operatività. Il lato anteriore delle lenti dell’obiettivo è filettato per il montaggio di filtri ottici. Gli utilizzatori possono avvitare vari filtri ottici, inclusi filtri PL, per il controllo di controluce e per applicazioni nelle condizioni più svariate.

*8 Prestazioni che consentono al binocolo di rimanere immerso sotto un metro d’acqua per cinque minuti (da non utilizzare sott’acqua).