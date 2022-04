Brunetta sulla fine dello stato di emergenza: “Oggi voltiamo pagina”

ROMA – “Dopo due anni di stato di emergenza, oggi voltiamo pagina. Il primo ringraziamento va agli italiani per l’elevato senso di responsabilità e la serietà dimostrati in ogni fase della pandemia e per la capacità di affidarsi alla scienza, nonostante i tentativi di disinformazione e le fake news”. Lo afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

E in riferimento al generale Figliuolo, che ieri ha terminato il suo mandato di Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Brunetta ha aggiunto, ringraziandolo “di cuore” per l’impegno profuso: “Ha svolto un compito difficilissimo e delicato con efficienza, gentilezza e cortesia, senza polemiche, senza liti, rappresentando così il volto migliore della nostra Repubblica. Un modello per tutti noi: un vero ‘civil servant’ in divisa al servizio dell’Italia”.