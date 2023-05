Cala il sipario sul Maggio Letterario di LiberEvento con il libro postumo di Mario Trudu

CARBONIA – Cala il sipario sul Maggio Letterario di LiberEvento, speciale anteprima primaverile del Festival Culturale di LiberEvento 2023, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga e giunto alla XII edizione.

Venerdì 26 maggio, presso il Circolo Soci Euralcoop a Carbonia è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna culturale che ha fatto registrare numeri da record nei precedenti incontri a “tu per tu” con l’autore. A partire dalle ore 18.30 Monica Murru, avvocato del Foro di Nuoro, Francesca de Carolis, giornalista, Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice Associazione Socialismo Diritti Riforme ODV presenteranno il libro postumo di Mario Trudu “La mia Iliade. Un’odissea di Quarant’anni a inseguire la vita”.

Pastore sardo diplomato all’Istituto d’Arte, Mario Trudu ha trascorso quasi 41 anni in carcere, prima per una condanna di cui si è sempre dichiarato innocente, e poi per un sequestro di persona avvenuto durante il periodo di latitanza. Condannato all’ergastolo ostativo, a settembre 2019 è riuscito a ottenere gli arresti domiciliari per una grave malattia, ma morirà all’ospedale di Oristano il 24 ottobre dello stesso anno. L’incontro sarà moderato da Maria Grazia Caligaris dell’Associazione Socialismo Diritti e Riforme. Le immagini e i video sono a cura del regista Giovanni Cioni. La partecipazione all’evento è gratuita. È necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni: www.liberevento.it.