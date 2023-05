Carlo Verdone allo Iulm tra medicina e comunicazione

MILANO – Si terrà giovedì 4 maggio, alle ore 18, all’Università Iulm l’evento “Infodemia? No Grazie!”. Carlo Verdone dialogherà con Gianni Canova e Marco Montorsi, rettori di Università Iulm e Humanitas University. I due atenei inaugurano una collaborazione sui temi della comunicazione scientifica e medica, che avrà come esito più rilevante una Masterclass dedicata ai professionisti della scienza e della salute.

“Conosciamo Carlo Verdone come grande uomo di spettacolo, attore comico o “malin-comico” – commenta Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm – ma è anche un uomo che ha dedicato tutta la vita al tema della salute. Per questo lo abbiamo invitato per ragionare insieme su come comunicare temi centrali quali la salute, la Scienza e la Medicina. La conversazione si allargherà alla sua esperienza di attore, con i personaggi che Verdone ha creato, regalandoci una straordinaria galleria di tutte le possibili declinazioni dell’umano, sano e insano”.

L’impatto della comunicazione scientifica sulla società è emerso chiaramente durante la pandemia: “Da quando il sapere scientifico è uscito dai laboratori e dagli ospedali per entrare nei salotti tv e nelle case degli italiani, è aumentata la responsabilità sociale del medico e del ricercatore nel veicolare una corretta informazione – spiega il professor Marco Montorsi, rettore Humanitas University – Questo significa, da un lato, avere dimestichezza delle logiche sottese al mondo dei media, vecchi e nuovi, dall’altro acquisire uno stile comunicativo efficace e sicuro, imparando le regole dello storytelling”.

Durante l’evento sarà presentata la masterclass “Infodemia? No Grazie!” (8-9; 29-30 settembre) rivolta a medici, ricercatori e specialisti del mondo della salute, organizzata dai due atenei con la partecipazione di una faculty che unisce le competenze per le quali essi rappresentano, in Italia, casi di eccellenza. Interverranno scienziati – Alberto Mantovani, Maria Rescigno, Marinos Kallikourdis e Giampaolo Perna – professionisti della comunicazione e studiosi delle scienze sociali: Gabriele Bertipaglia, Walter Bruno, Andrea Camaiora, Nicoletta Carbone, Tonia Cartolano, Gilberto Corbellini, Guido Di Fraia, Monica Maggioni, Paolo Maggioni, Marco Magheri, Daniele Manca, Anna Meldoles, Alberto Mingardi, Luigi Ripamonti e Roberta Villa.

La recente pandemia ha messo in risalto una criticità legata alla comunicazione: tra medico e paziente, tra istituzioni e cittadini, tra scienziati e giornalisti. Obiettivo della Masterclass è cercare di migliorare la capacità di comunicare la salute e la scienza partendo dalla consapevolezza che, oltre a combattere contro le pandemie, è importante prepararsi a contrastare la minaccia dell’infodemia.