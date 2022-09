Caro bolletta, Pagano deposita due emendamenti al dl aiuti bis per famiglie e imprese in difficoltà

PESCARA – Sono stati illustrati questa mattina, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia Abruzzo, i due emendamenti al decreto legge aiuti bis depositati dal senatore Nazario Pagano “per impedire che le famiglie più bisognose e le imprese in difficoltà vengano schiacciate economicamente dai caro bolletta e dall’insostenibile aumento dei costi dell’energia”.

“Un primo emendamento – ha spiegato Pagano – riguarda la sospensione delle cartelle esattoriali che stanno per appesantire ulteriormente i bilanci delle famiglie italiane, già gravate dal caro bollette. Si chiede sostanzialmente la sospensione dei pagamenti di fine settembre per rateizzarli nei mesi successivi e annullare tutte le sanzioni previste in caso di mancato pagamento o ritardato pagamento. Il secondo emendamento, invece, riguarda un emendamento che già approvato nel decreto sostegni in occasione della crisi pandemica, cioè aiuti alle famiglie per il pagamento anche dei fitti domestici e delle emergenze alimentari. Di fatto si tratta di aiuti ai Comuni, i quali devono poi distribuire queste risorse alle famiglie più bisognose. Mi auguro – ha concluso Pagano – che il governo Draghi accolga questi due emendamenti perché sarebbero un grandissimo contributo alle esigenze attuali delle famiglie italiane più colpite dall’escalation dei costi dovuta alla crisi energetica”.

Gli emendamenti depositati dal senatore Pagano saranno discussi già lunedì 5 settembre nella commissione Finanze per essere votati martedì mattina, 6 settembre, e arrivare infine in Aula del Senato nel pomeriggio.