“Come diventare famosi”, il libro di Cass R. Sunstein

È difficile pensare a un mondo senza i suoi divi, le sue icone, le sue star. Fanno parte della nostra storia e della nostra cultura, come se il loro successo fosse qualcosa di già scritto, e di definitivo. Come racconta Cass Sunstein in questo libro sorprendente, però, la situazione è molto diversa. Attraverso le vicende di artisti, scrittori, scienziati, politici, attori e musicisti più o meno celebri, più o meno dimenticati, o semplicemente ignorati, esplora le ragioni per cui alcuni raggiungono la fama e altri no, soffermandosi soprattutto sul ruolo che hanno il talento, la fortuna e il caso.

Grazie agli sviluppi recenti della ricerca su modelli a cascata, effetti di rete e polarizzazione di gruppo, Sunstein indaga quello che trova spazio nei libri di storia, o nel canone letterario, per dimostrarci come e perché queste scelte cambino radicalmente nel corso del tempo.

SCHEDA DEL LIBRO

Titolo Come diventare famosi

Sottotitolo La scienza segreta del successo

Autore Cass R. Sunstein

Collana Scienza e idee, 379

Editore Raffaello Cortina Editore

Formato

Formato Libro Libro

Pagine 264

Pubblicazione 06/2025

ISBN 9788832857566

Prossima pubblicazione, disponibile dal 10-06-2025