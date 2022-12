Concerto di Capodanno 2023 dell’Italian Brass Band a Sacrofano

Appuntamento l’8 gennaio nella Chiesa di San Biagio un evento aperto al pubblico conclude i festeggiamenti di Natale e dà il benvenuto al Nuovo Anno

ROMA – A Sacrofano appuntamento imperdibile per gli amanti della musica con il Concerto di Capodanno dell’Italian Brass Band diretta dal M°Giuseppe Saggio. L’ 8 gennaio 2023 alle 18:30, nella cornice dell’antica Chiesa di San Biagio (Piazza San Biagio), si svolge una serata emozionante dove la comunità cittadina incontra la musica. Il Concerto di Capodanno dell’Italian Brass Band è l’appuntamento che chiude i festeggiamenti del Natale e dà il benvenuto al Nuovo Anno. L’evento vedrà la presenza di Giuseppe Cangemi, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, che in apertura di serata destinerà un personale saluto al pubblico e alla Band.

L’Italian Brass Band nasce nel 2013, è un gruppo strumentale di altissimo livello artistico composto da ottoni e percussioni che ricalca lo standard della “British-style Brass Band”, formazione nata nella prima metà dell’800 in Inghilterra. Il gruppo è composto dai più valenti musicisti provenienti dai più rinomati Conservatori di musica italiani nonché da prestigiose Orchestre di Fiati. L’Italian Brass Band ha vinto in soli 5 anni ben 8 premi di rilievo internazionale e abbraccia un repertorio che comprende circa duecento anni di storia musicale, da Giuseppe Verdi a Peter Graham e Philip Sparke, passando per i grandi Premi Oscar Ennio Morricone, John Williams e Hans Zimmer.

Il M°Giuseppe Saggio è il Direttore dell’Italian Brass Band da maggio 2022. Consegue il Diploma Accademico di secondo livello in Clarinetto presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, sotto la guida del M° Crisafulli, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore e il Diploma Accademico di primo livello in Composizione presso il Conservatorio “S.Cecilia” sotto la guida del M°Luca con il massimo dei voti e lode. Collabora in qualità di clarinetto e clarinetto basso con varie orchestre, tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Luigi Cherubini, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste, l’Orchestra “Gran Teatro La Fenice” di Venezia e l’Orchestra da Camera Fiorentina. Dal 2008 ricopre il ruolo di orchestrale presso la Banda Musicale della Polizia di Stato. E’ membro del DAVABUGI Clarinet Quartet. Svolge un’intensa attività come compositore e trascrittore nelle cui vesti è risultato vincitore del primo premio al Concorso Nazionale di Composizione A.Gi.Mus del 2017. Ha frequentato i corsi di direzione per orchestra fiati con il M°Della Fonte, Brass Band con il M°Cangiamila e direzione d’orchestra con il M° Bufalini.

L’evento, organizzato e promosso dall’Associazione Bandistica di Sacrofano, è realizzato con il contributo della Regione Lazio. Si ringrazia, per il supporto alla realizzazione dell’evento, Don Giuseppe Aquilanti parrocco della Chiesa di San Biagio di Sacrofano.

“Concerto di Capodanno dell’Italian Brass Band”

Sacrofano – Chiesa di San Biagio

domenica 8 gennaio 2023, ore 18:30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti