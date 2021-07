Concerto di Vasco Rossi a Trento: la data in anteprima

Dalla pagina ufficiale Instagram di Vasco Rossi è arrivato l’annuncio dell’evento speciale in programma per il 20 maggio 2022

TRENTO – “Vi annuncio in anteprima l’evento speciale che si terrà a Trento, il 20 Maggio 2022: inaugureremo Il Trentino Music Arena. È dal 1983 che non suono a Trento” è quanto si apprende direttamente dalla pagina Instagram di Vasco Rossi.

I biglietti per la nuova data del 20 Maggio 2022 saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Il BlascoFan club, dall’8 settembre 2021 presso il circuito Vivaticket. Apertura vendite per tutti dal 10 settembre 2021.