“Così com’è”, il film di Antonello Scarpelli dal 29 maggio al cinema

“Così com’è” è il film di Antonello Scarpelli, nelle sale italiane dal 29 maggio grazie ad Albolina Film, con la collaborazione di Cineclub Internazionale Cinema Italiano Indie. Il film è stato realizzato con il contributo della Calabria Film Commission.

Presentato in anteprima al Bellaria Film Festival 2025, “Così com’è” è stato premiato come Miglior film nella sezione competitiva Gabbiano e ha ricevuto il Premio Distribuzione MYmovies ONE.

Il film di Antonello Scarpelli segue le vicende di Emilia, impiegata comunale in Calabria, la cui esistenza viene travolta dalla diagnosi di Alzheimer fatta al marito. La coppia decide così di andare a trovare il figlio in Germania per una conversazione faccia a faccia sulle condizioni di salute del padre.

Il regista mette in scena un ritratto familiare intimo e senza retorica, alternando primissimi piani e ampi paesaggi che vanno a comporre una riflessione profonda e dolente sui rimossi delle famiglie della classe media italiana.

In questo racconto fatto di sfumature i luoghi fisici si trasformano in distanze dell’anima, che in un meccanismo silente di profonda malinconia si allungano e si accorciano senza sosta attraverso lo scambio di sguardi tra i suoi protagonisti.

SINOSSI

