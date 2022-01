Covid, Di Maio positivo: “Ma adesso sto bene”

ROMA – “In molti mi state scrivendo, vi ringrazio per tutti questi messaggi e per il pensiero che mi state dedicando. Sono stato positivo al covid, ma voglio tranquillizzarvi: sto bene, il mio ultimo tampone è negativo e già da domani tornerò a lavorare in presenza al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (M5S).

“L’aumento dei contagi, anche causato dalla variante Omicron, ci deve spingere – ha sottolineato – ad alzare ancora di più il livello di guardia. Il virus è silente e si trasmette con velocità, per questo vi prego di fare attenzione e di vaccinarvi. Tutelate voi stessi, le persone care e il prossimo. E’ la vita stessa che va tutelata. Non c’è spazio per strane teorie, qui ci sono solo la salute e la scienza, ed un unico antidoto al virus: il vaccino. E’ grazie a questa arma che si riescono a contenere il Covid e i suoi effetti più gravi. Sensibilizziamo più persone possibili”, ha concluso Di Maio.