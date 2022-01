David Sassoli ricoverato dal 26 dicembre, l’annuncio del portavoce

ROMA – “Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’Europarlamento è cancellata”. Lo ha comunicato il portavoce di Sassoli, Cuillo.

“Un grande abbraccio a David Sassoli. A lui va il mio più sentito augurio di pronta guarigione per combattere, più forte e meglio di prima, le tante battaglie in Parlamento e nella vita”, scrive sui social il ministro Renato Brunetta. E il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti l’ha incitato su Facebook: “Forza David, siamo con te!”.