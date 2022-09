Elezioni, Gelmini: “Azione-IV sopra Forza Italia dal Veneto alla Basilicata”

ROMA – “Non abbiamo mai fatto la corsa su Forza Italia, anzi l’uscita mia e di Carfagna da FI nasce dal fatto che quel partito si è messo a fare la corsa sui sovranisti e i populisti. Noi abbiamo costruito le basi di un movimento, di una coalizione che vuole essere lontana da sovranismi, populismi e promesse che scassano i conti dello Stato. E nonostante questo, se vogliamo limitarci al confronto con FI, in Lombardia Azione prende il 10,1% contro 7,9 di FI, vale per il Piemonte, vale per il Veneto, vale per il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia e la Toscana, per l’Umbria, il Lazio, le Marche e la Basilicata. In tutte queste regioni Azione e Italia Viva sono sopra FI”.

Così l’ex esponente storica di Forza Italia Mariastella Gelmini, oggi in Azione, durante una conferenza stampa tenuta con Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mara Carfagna ed Ettore Rosato il giorno dopo il voto.