Elezioni regionali, appello di Gasparri per l’unione nel centrodestra

ROMA – “Si avvicinano le elezioni nel Trentino e in Alto Adige, seguiranno rapidamente le regionali in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Forza Italia ovviamente vuole affrontare queste scadenze con un centrodestra unito, che sappia rispettare le indicazioni del territorio, a maggior ragione dove l’autonomia e’ rafforzata da norme e peculiarita’ locali, e si apra a presenze civiche radicate e portatrici di consensi preziosi e decisivi”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, presidente del comitato di Forza Italia per le elezioni regionali e amministrative.

“Confermando le indicazioni che il presidente Berlusconi ha costantemente espresso per l’unità del centrodestra sul territorio – aggiunge – Forza Italia ritiene indispensabile un proficuo e immediato incontro con la Lega e Fratelli d’Italia per valutare eventuali intese maturate sul territorio, favorire l’allargamento dell’area di centrodestra, definire un progetto complessivo che, con le migliori candidature unitarie ci consenta di proseguire un percorso vincente come quello recente in Friuli Venezia Giulia e Molise e a Catania, Siena, Pisa, Viterbo e altrove. Incontri immediati potranno valutare le migliori proposte provenienti dal territorio, per cogliere vittorie storiche, a partire dal Trentino e per aprire la coalizione a realta’ civiche realmente radicate sui territori”.