Eurogruppo, audizione del ministro Gualtieri lunedì 30 novembre

ROMA – Lunedì 30 novembre le Commissioni Riunite V, VI e XIV Camera e 5ª, 6ª e 14ª Senato svolgono l’audizione, in videoconferenza, del ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e all’introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico (Common Backstop), in vista dell’Eurogruppo in formato inclusivo previsto per il 30 novembre 2020.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera, dalle ore 10, presso la Sala del Mappamondo per i deputati, Sala Koch per i senatori.