Dodi Battaglia festeggia il compleanno in diretta ma, il 1° giugno, si parla anche di Social innovation e relazioni pubbliche

Quali dirette ci aspettano, lunedì 1 giugno? Cominciamo subito alle ore 9 con il buongiornissimo di Marta Basso, in diretta sulla sua pagina ufficiale Facebook. Giovane e audace, ha vissuto in tre continenti, la sua parola preferita è innovazione e ha creato un motto che è diventato un movimento digitale che sottoscrivo #STOPWHINING!

Come e quanto le relazioni pubbliche intervengono nella costruzione e realizzazione di un progetto di social innovation? Dalla collaborazione tra le Delegazioni FERPI Liguria e Lazio nasce la voglia di confrontarsi con comunicatori ed esperti che guardano concretamente al futuro e al superamento della crisi con occhi diversi, consapevoli di quanto il nostro ruolo possa avvicinare, facilitare e trasformare l’unione di più “saperi”, per far progredire la nostra società. Gli ospiti saranno; Rosella Scalone – SPX Lab; Giuseppe De Nicola – Fondazione Ampioraggio; Giuliano Greco – Istituto Italiano di Tecnologia. Introdurrà: Giuseppe De Lucia (FERPI Lazio). Moderatrice sarà Alessandra Grasso (FERPI Liguria) Le associazioni Radici accumolesi, Accumoli in marcia e Laga Insieme Onlus, sempre per le 17.30, organizzano sulla pagina Facebook una videoconferenza sullo sviluppo economico del territorio: Accumoli in Marcia – Costruiamo il futuro insieme.

Dopo aver condotto il “Dodi Day” organizzato nel 2018 a Bellaria Igea Marina in occasione dei suoi cinquant’anni di vita artistica, Daniele Battaglia sarà l’interlocutore anche per questo evento del padre Dodi. “Dietro la collina – Dodi Day in Streaming” è la diretta organizzata per gli iscritti al DB Fan Club e si terrà, dalle 18.30 in poi, nel gruppo raggiungibile al link https://www.facebook.com/groups/DodiBattagliaFanClub/ . Nel giorno del suo compleanno l’ex Pook parlerà in libertà.

Dalle 19 si potrà conoscere, in anteprima, quali sono i migliori Chianti Rufina e Chianti Rufina Riserva dell’ultima annata in commercio, nonché si incontreranno e si parlerà con i produttori della denominazione toscana. Il link per accedere alla diretta su Zoom è quello qua sottoJoin Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84371698894