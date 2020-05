Quali momenti di spettacolo o cultura, sport, riflessione, preghiera, musica o cucina ci attendono online nella giornata lunedì 11 maggio?

Quali dirette sul web o sui social ci attendono nella giornata di oggi, domenica 10 maggio?

Great Place To Work Italia, società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi del clima organizzativo parteciperà NobilitaFestival organizzato da FiordiRisorse. Alle 10 Andrea Montuschi terrà uno speech dal titolo “Ascoltare i propri collaboratori: analisi di clima ed Employer Branding”. Si può prenotare gratuitamente l’ ingresso digitale al link: https://bit.ly/2W68f1U

Alle 16, in diretta Facebook sulla pagina TSN, si terrà la conferenza stampa sulla XIII edizione del Festival dei Tulipani di Seta. Parteciperanno Diego Righinie e e Paola Tassone, presidente e direttore artistico TSN, Carlo Rodomonti e Paolo Del Brocco di Rai Cinema. Sempre alle 16, in diretta instagram sul profilo CElitevent, per la rubrica #latuaweddingplannersempreconte. Frecce verso il basso e l’alto circolari in senso antiorario, chiacchiere e curiosità sul mondo Wedding, uno dei settori più in difficoltà al tempo del Coronavirus.

Alle ore 16.30, in diretta con gli amici della #AIWeek Marta Basso, co-founder di Generation Warriors, parlerà de La Duplice Alleanza. Un libro per imprenditori, manager, founder e per tutto coloro che vogliono dare una svolta culturale ed economica al nostro Paese. Dalle ore 17 alle ore 19 in diretta Streaming tramite il Canale Youtube dell’Ordine degli Avvocati di Roma sarà illustrata la App Immuni, che da fine maggio, su base volontaria, permetterà di avere un tracciatura più chiara dei contegi di Coronavirus. Alle 17.30 Andrea Colucci, responsabile delle Relazioni con i Media e Comunicazione di OpenFiber, presenterà sul canale Facebook di Open Fiber la challenge della Mi_DigitalWeek

Alle 18 in diretta su Instagram si parlerà con Linda Cavicchi del progetto Habitart e di cultura al tempo del Coronavirus. Alle 19 Andrea Romoli sarà ospite in diretta Facebook sulla pagina di Treviso Creativity Week di “Formula GP – Aperitivo Operativo”.

In diretta Facebook sulla pagina di UniCamerino ripartirà il format “Calici di scienza”, questa volta in versione digitale. Alle 21 Luca Loveri parlerà in diretta, sui propri canali social (Twitter, Instagram e Facebook)di come la pandemia stia cambiando ognuno di noi.