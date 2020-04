Quali momenti di spettacolo o cultura, svago, riflessione, preghiera ci attendono online nella giornata domenica26 aprile?

Quali dirette sul web o sui social ci attendono nella giornata di oggi, domenica 26 aprile ? A partire dalla colazione passando per la sessione di allenamento, Giulio Ciccone parteciperà poi all’ultima tappa virtuale del Tour de Suisse su Rouvy. Non mancherà il tempo anche per il recupero e il relax, aspetti fondamentali per essere poi pronti a ripartire! Tutto questo sulla pagina Instagram di Enervit.

Dalle 10 del mattino fino a sera tanti personaggi del mondo della Fiorentina, di Firenze e della Toscana saranno live per raccontare e celebrare Firenze, portando avanti la raccolta fondi così da poter permettere all’Ospedale anche di dotarsi di respiratori, ecografi e pc per il proprio personale ospedaliero.

Ma Domenica é il giorno della Santa Messa. Alle ore 10:50, Papa Francesco celebrerà la Messa anche in diretta streaming su RaiPlay, seguito dalla recita del Regina Coeli. Su Canale 5, invece, alle ore 10, ci sarà la Messa in diretta streaming sua Mediaset Play. Sul sito uffciale di Tv2000 (www.tv2000.it) celebrazoni alle 8.30, 11 e 19. Oltre alle Sante Messe proposte da tante Chiese sulla relativa pagina Facebook o su youtube.

Dalle ore 16 in diretta Instagram su @pathway2paris in occasione del Cinquantesimo Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2020), l’organizzazione no-profit Pathway to Paris, ideata nel 2014 da Jesse Paris Smith e Rebecca Foon, organizza una maratona musicale digitale su https://www.instagram.com/pathway2paris/. Ci saranno interventi musicali da parte di famosi musicisti che, negli anni, si sono fatti portavoce dell’organizzazione: Michael Stipe, Patti Smith, Flea (Red Hot Chili Peppers), Cat Power, Bill McKibben, Tibetan musician Tenzin Choegyal (Australia), Raju Lama (Nepal), Olafur E

Alle 17.30 un appuntamento organizzato dal Comune di Mornese. In diretta Facebook e You Tube ci sarà il conduttore televisivo Emanuele Biggi. Da sempre appassionato di animali in generale, ha approfondito le sue conoscenze su anfibi, rettili e artropodi tanto da arrivare ad osservarli e studiarli. Il suo strumento principale per la divulgazione delle sue tematiche preferite è la fotografia naturalistica, soprattutto la macro. CI parlerà di epidemie e del ruolo di una natura sana.

A partire dalle 18.30 per la rassegna proposta dal Cineclub Arsenale sul sito www.arsenalecinema.com aranno ospiti Nada Malanima e la regista Costanza Quatriglio per un incontro live sul film “Il mio cuore umano” che narra la carriera della cantautrice toscana. Sempre alle 18.30 Visioninmusica “Live at Home” continuerà i suoi collegamenti in live streaming dalle case degli artisti e questa volta si spostera a Grenoble per l’appuntamento con Mister Mat. Dopo 15 anni di viaggio e oltre 600 concerti con il gruppo Mountain Men, Mister Mat d’ora in poi si mostra solo, con la sua chitarra e la voce incantevole. Eric Burdon, Melody Gardot, Kimberose, Sarah McCoy e molti altri l’hanno avuto come ospite e ogni volta è stata una standing ovation. Un uomo di scena e di condivisione, a volte potente, a volte fragile, sottile e delicato, le sue canzoni sensuali e magnetiche ci trasportano all’istante in un universo al limite di tutte le emozioni. Nel corso dell’evento in streaming verrà messa in evidenza la possibilità di contribuire con una donazione a favore dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Un altro appuntamento da non perdere questa volta ad opera di un altro affermato e apprezzato musicista italiano: Enio Nicolini. Bassista di e in vari progetti e gruppi di notevole spessore, dalle 18.30 incontrerà i suoi amici e fan in una diretta facebook (https://www.facebook.com/events/3001917236569338/) in cui si esibirà suonando il basso e interagendo con i suoi ospiti.