Prosegue il Business Tech Forum 2020, il 26 maggio spazio anche il webinar “Citta aperta, smart condivisa e quello sul diritto alla salute”

Quai dirette ci aspettano, martedì 26 maggio? Alle ore 11.00 Webinar dal titolo “Diritto alla salue: Il Sistema Sanitario Nazionale”. Verranno discussi i seguenti temi: a) il nostro SSN e quelli degli altri paesi b) come cambia il SSN in Italia c) il diritto alla tutela della salute – il caso della paziente RB. Se ne parlerà con i seguenti ospiti: Laura Galli – Consulente Adiconsum; Giorgio Vargiu – Presidente Adiconsum Sardegna; Silvia Piras – Economista sanitario. Si potrà seguire tramite il canale Youtube e la Pagina Facebook di Adiconsum Nazionale.



La pandemia di Covid-19 ha acceso un riflettore sulle carceri: sulle sfide nel garantire il distanziamento sociale e nel proteggere la salute e il benessere dei detenuti, e sulla conseguente perdita del loro contatto coi figli e le famiglie. Le visite in presenza sono infatti sospese e certamente non riprenderanno nel breve periodo. Ma i bambini e i loro genitori detenuti devono rimanere in contatto, per il mantenimento di un legame fondamentale. È necessario trovare i modi per farlo. Si potrà partecipare al webinar organizzato in collaborazione con *COPE (Children of Prisoners Europe) per discutere di come singoli individui, organizzazioni e stati di tutta Europa stanno lavorando per mantenere il vitale contatto tra i bambini e i loro genitori in carcere durante l’attuale pandemia e per tutto il periodo critico che ne seguirà. Per registrarsi al webinar, alle 16 alle 17.30: https://bit.ly/COPEwebinar_register

Come cambia la città, grazie alla tecnologia, oggi più che mai? Forum Economia Innovazione, in collaborazione con Glovo ed N26, all’interno della Digital Week promossa dal Comune di Milano presenta “Città aperta, smart, condivisa“. Un dibattito sul rapporto tra lo spazio urbano contemporaneo e le piattaforme che rispondono in modo innovativo alle esigenze quotidiane dei cittadini, anche alla luce dell’esperienza e delle complessità affrontate durante l’emergenza Covid-19. L’evento si terrà online dalle ore 18, è aperto a tutti. Presenta e modera Elisa Serafini, presidente e co-founder Forum Economia Innovazione. Intervengono: Elisa Pagliarani, General Manager Glovo Italia, Andrea Isola, General Manager N26 Italia Maria Francesca Silva, ingegnere, esperta in tema di Smart City. Trasmissione su Facebook: Forum Economia Innovazione – FEI. E su Youtube: https://bit.ly/FEI-Yt

Alle ore 18.30 – Presentazione sui profili Facebook e Youtube di Marta Basso, co-founder di Generation Warriors, del libro “Education marketing. Strategie e strumenti per comunicare il valore nel mondo dell’istruzione” di Valeria Alinei.

Human Signs, il primo progetto interamente online di Yuval Avital, compositore e artista multimediale di origini israeliane, che vive a Milano e lavora con BUILDING. Conosciuto dal pubblico per le sue opere immersive, in cui l’elemento sonoro è onnipresente – essendo la musica la sua lingua madre – viene inscindibilmente accompagnato da un’immagine-icona che rimanda sempre a un preciso archetipo. Come un virus, Avital è entrato, attraverso lo schermo, nelle case di artisti di tutto il mondo, offrendo loro un cantus firmus: un’auto-ripresa della durata di circa 12 minuti dove l’artista si immerge in un vocalizzo mantrico. Successivamente Yuval Avital ha chiesto ai coinvolti di dialogare con il suo mantra, con la voce o con il corpo, riprendendosi con un qualsiasi device e di inviargli il risultato, invitandoli a loro volta a diffondere il virus-video, innescando così una catena potenzialmente infinita. Appuntament con uno dei suoi videi, della durata di circa 90 minuti, torna alle 19.30 su youtube.com/yuvalavital.