Quali momenti di spettacolo o cultura, svago, riflessione, preghiera ci attendono online nella giornata martedì 28 aprile?

Sguardo ai principali eventi online previsti per oggi, martedì 28 aprile. Alle 16.30 in diretta sulla pagina Facebook de La Stampa sarà ospite il conduttore televisivo e giornalista Costantino della Gherardesca (nella foto), che tra l’altro, parlerà della televisione del futuro. Prosegue sulla pagina facebook ufficiale del comune di Carmignano di Brenta, il progetto “Storie nella Rete” curato dall’Assessorato alla Cultura con il coordinamento di “Musica e spettacolo: alle ore 17 sarà in programma la diffusione della fiaba “Lo stolto Dilldapp”. Alle ore 18 appuntamento in diretta sulla pagina Facebook “Batmagazine” con due ospiti del settore medico e sanitario: Giancarlo Cannone, Dirigente Mdico ASL/BAT – Reparto prevenzione e Antonio Veneziano, Presidente Croce Rossa Italiana sez. Andria. Durante la diretta si parlerà di prevenzione contagi; ruolo dei sanitari; volontari e non solo;misure protettive. A partire dalle ore 18.30, sul canale YouTube di Sportpiacenza Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza calcio, sarà protagonista in diretta a Gente di Sport. L’allenatore biancorosso risponderà alle domande dei giornalisti Giacomo Spotti e Marcello Astorri.

Alle 19 ’Apocryphal Gallery inaugurerà Altro Tempo di Michele De Luca, con il testo critico di Luca Pietro Nicoletti: in mostra opere dagli anni novanta ad oggi – oli su tela, tavola, metallo e tecniche miste. La mostra sarà visibile fino all’8 maggio solo su Instagram@apocryphalgallery. Alle 19.30 sulla pagina Facebook della Cantina Bentivoglio sarà ospite, per un concerto, dalla sua casa di Catania Dino Rubino. Pianista e trombettista siciliano, ha fatto alla grande il suo ingresso nei piani alti del jazz italiano vincendo nel 1998 il “Premio Internazionale Massimo Urbani” come miglior nuovo talento. Nel 2011 Paolo Fresu lo ha chiamato a incidere per la sua etichetta discografica Tŭk Music, per la quale ha realizzato la maggior parte dei suoi album. Dino è membro del trio del trombettista sardo per il progetto Tempo di Chet, presentato alla scorsa edizione di Umbria Jazz Winter, e si esibisce con lui anche in duo.

Alle ore 20, sui canali social del Teatro Carlo Felice, nel consueto appuntamento settimanale del ciclo #musicalmenteinsieme, l’iniziativa in streaming con cui la Fondazione lirico-sinfonica genovese tiene vivo il rapporto con il proprio pubblico fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus; in onda la Tosca di Puccini, andata in scena il 20 dicembre 2014 con regia di Davide Livermore. Dalle 21 sulla pagina Facebook del Teatro Stabile di Friuli Venezia Giulia iorestoacasa con Luigina Tusini, pittrice, fotogtafa e scenografa veneta. Dalle 21.30 il Gruppo astrofili frentani di Lanciano (CH) organizzerà ‘La notte dell’asteroide’, ossia una diretta sulla pagina Facebool https://www.facebook.com/gaf97.