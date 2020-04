Quali momenti di spettacolo o cultura, sport, riflessione, musica o cucina ci attendono online nella giornata mercoledì 29 aprile?

Tantissimi gli appuntamenti da segnare in agenda per mercoledì 29 aprile. Dalle 9 in poi, come indica Regione Marche, si potrà seguire la Giornata Mondiale della Danza sulla pagina Facebook Independance (@INDIALOGOtradanzaearti) e su Zoom meeting.

lle ore 11, quando, per a giornata mondiale della danza, l’etoile Eleonora Abbagnato, dalla sua casa di Ibiza dve sta trascorrendo la quarantena in compagnia del marito Federico Balzaretti e dei figli terrà un alezione a distanza sul canale youtube del Teatro del’Opera di Roma. Sempre alle 11, in diretta sulla pagina Facebook di Eco dalle Città, tavola rotonda virtuale sulla situazione delle filiere del riuso nell’emergenza Coronavirus, con l’intervento di alcuni esperti e addetti ai lavori.

Dalle 14 in poi, sulla pagina Instagram drepubblicait, Oubari vi spiegherà cos’è il breathwork e guiderà alla prova del respiro in tre fasi. Un’esperienza di grande trasformazione che riguarda sia il corpo che la mente e che in momenti di tensione, come quello che stiamo vivendo, aiuta a trovare una calma interiore.

Alle 16 si parla di scuola con il Ministro Lucia Azzolina , che risponderà alle domande del pubblico su Skuola.net. A seguito dell’emergenza Covid-19 nuove modalità didattiche e l’uso della tecnologia hanno permesso agli studenti e ai docenti di non fermarsi e di salvare l’anno scolastico. Resta ancora da affrontare l’esame di maturità, che si terrà con la formula del maxi orale davanti alla commissione interna ad eccezione del presidente esterno. Ma per saerne di più non resta che sentire le parole del Ministro

Alle 16.45 sui network della Fondazione Einaudi incontro con il giornalista Oscar Giannino, specializzato in economia e politica.

Sulla pagina facebook @bibliotecauniversitariapavia, alle ore 17.00, presentazione di Sotto le stelle, collana di musica diretta da Igor Ebuli Poletti. Partecipano Antonella Campagna, Lele Rozza, Igor Poletti e Marco Colonna.

Sophia Campana, ginnasta professionista e content creator e speaker racconterà cosa significhi rinunciare a tutto per perseguire la propria passione. L’appuntamento con #SpazioAllOspite in compagnia di Sophia Campana è per le ore 18.00 sui canali Facebook, YouTube e Twitch.

Francesco Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano, racconterà, in diretta Instagram alle 18: sul canale del Centro Giovani Chiavari, come sta trascorrendo questo periodo e proporrà ai più giovani il percorso che lo ha portato al successo, tra passato, presente e futuro, proponendoci live alcune delle sue canzoni più belle.

A partire dalle 19 lo chef Marco Stocco presenterà sulla pagina Facebook di Ca’ del Poggio una ricetta di sua creazione: il risotto di asparagi bianchi e scampi al profumo di Prosecco. Sul profilo Instagram e Facebook di Weigh Station performance musicale di Tobias Tavella.Un viaggio attraverso la musica elettronica downtempo prodotta con sintetizzatori, field recordings.

“Dialoghi in tempo di peste” arriva alle 20 in diretta facebook de La voce di Genova, con Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, rispettivamente direttori artistici di Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia che producono il progetto, in dialogo con un grande maestro del teatro internazionale: Eugenio Barba, regista e fondatore dell’Odin teatret, al suo fianco ci sarà Julia Varley che da quarant’anni fa parte della compagnia danese.