Fedriga: “Friuli punto di riferimento per la formazione della Polizia”

TRIESTE – “Una cerimonia che ha fatto diventare Trieste, e tutto il Friuli Venezia Giulia, il punto di riferimento nazionale per la formazione degli allievi della Polizia di Stato. Infatti, la trasmissione del giuramento in collegamento con tutte le scuole di Polizia e la presenza del ministro Piantedosi e del capo della Polizia hanno testimoniato, in questo ambito, la centralità della città e della nostra regione”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia per il giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi del 220esimo corso agenti della polizia del Caps di Cesena.

Presente tra gli altri, oltre all’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, quello di oggi è anche un riconoscimento alla Scuola di polizia di Trieste, dove gli allievi di Cesena hanno ultimato la formazione a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

“Un sostegno concreto – ha sottolineato Fedriga – che è una testimonianza del supporto offerto dal Friuli Venezia Giulia in questa emergenza e che si è manifestato anche con l’invio di mezzi e di volontari della Protezione civile, all’insegna di quello spirito di solidarietà nazionale che vede la nostra regione essere sempre in prima fila nell’aiutare i territori del Paese colpiti dalle calamità”. Da parte sua l’assessore Roberti ha evidenziato la disponibilità della Scuola di polizia di Trieste a ospitare gli allievi di Cesena per la fine del corso, “organizzando in tempi rapidi le operazioni, a riprova della professionalità e della competenza dei dirigenti e di tutto il personale della scuola”.