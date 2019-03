Festa del Tartufo Marzuolo 2019, il programma

Sabato 23 e domenica 24 marzo, San Giovanni d’Asso (Montalcino) apre la stagione dedicata al prezioso fungo ipogeo

SAN GIOVANNI D’ASSO – San Giovanni d’Asso (Montalcino) dedica il week end del 23 e 24 marzo alla festa del “Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi”, giunta alla 17ª edizione. Il Tartufo Marzuolo è considerato meno pregiato del più famoso “bianco” che si raccoglie nei mesi invernali, ma al di là del prezzo sensibilmente più basso, ha alcune peculiarità che lo rendono molto apprezzato. Il suo aroma è più forte e resta più presente sulle pietanze rispetto al bianco, con sfumature piccanti e agliate. Come il più famoso bianco, in cucina non ama le cotture ed è perfetto per i piatti di carne, uova al tegamino, bruschette, anche per classici tagliolini.

“L’annata 2019 del Tartufo Marzuolo – spiega Paolo Valdambrini – presidente dell’Associazione Tartufai Senesi – è molto particolare. L’assenza di piogge nel nostro territorio fina dalle prime settimane di febbraio, ha ridotto la quantità ma ha reso ottima la qualità dei prodotti. Non sono abbondanti ma veramente buoni e questo ha fatto salire un po’ i prezzi che si attestano fra i 400-500 euro al chilogrammo”.

Molti gli appuntamenti organizzati dalla Proloco di San Giovanni d’Asso e dall’Associazione Tartufai Senesi in collaborazione con il Comune di Montalcino, dedicati al Tartufo Marzuolo come apertura della stagione dedicata al prezioso fungo ipogeo che poi troverà il suo clou nei week end centrali di novembre con la mostra mercato dedicata al “Diamante Bianco”.

Nei giorni della festa saranno possibili degustazioni guidate del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi in abbinamento ad altri prodotti di eccellenza, simulazioni di cerca del tartufo e molto altro. Sarà inoltre possibile acquistare il Tartufo Marzuolo fresco presso i punti vendita dell’Associazione Tartufai senesi e gustare piatti a base di tartufo fresco negli stand della Pro loco di San Giovanni d’Asso, oltre che nei ristoranti del paese.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 23 MARZO 2019

Ore 20,00 “Marzuolo…..Improvvisando” Cena presso la Proloco di San Giovanni d’Asso a base di Tartufo Marzuolo e i prodotti del distretto rurale di Montalcino. Durante la cena lo spettacolo “Storie Di G&G: sogni a orecchie aperte”.

DOMENICA 24 MARZO 2019

Dalla mattina: Mercatino dei prodotti agricoli, biologici ed artigianali e vendita del Tartufo Marzuolo fresco

Ore 9 Escursione MTB Bike – Gravel: Le più belle strade bianche delle Crete (35 km difficoltà media)

Ore 10,45 Tartufaio per un giorno: cerca del tartufo in tartufaia. Su prenotazione, a pagamento. Punto di ritrovo P.za Gramsci.

Ore 11 Cerca delle erbe spontanee e laboratorio di trasformazione delle piante officinali. A cura di Claudia Renzi – Granosalis. Su prenotazione (Gratuito). Punto di ritrovo P.za Gramsci.

Ore 12 Apertura Stand-ristorazione della Proloco (piatti al tartufo e non)

Ore 14.30 Spettacolo itinerante: Ciaccia Banda Street Band

Ore 15 Tartufaio per un giorno all’Orto di Sesto: dimostrazione

Ore 15.15 Castello: Presentazione del Concorso – Realizzazione del bozzetto per l’immagine grafica che rappresenterà la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi 2019 e la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi 2020.

Ore 15,45 Castello: Presentazione dei nuovi completi della Tenuta Ciacci Piccolomini appositamente studiati per l’anatomia femminile di Lady Bike.

Ore 16 Museo del Tartufo: “Un soffio di farina”– Incontro con il Mulino Val d’Orcia, farine a confronto. A seguire laboratorio “Mani in pasta” – Su prenotazione (Gratuito)

Ore 17,15 Castello: Analisi Sensoriale del tartufo e Degustazione guidata vinsanto, ricotta, cioccolato fondente e Tartufo Marzuolo (Gratuito).

Dalle ore 19,30 Stand-ristorazione Proloco (piatti al tartufo e non).

Durante tutta la giornata: Mostra fotografica “Pastori in Sardegna”, dedicata alla storia e alla cultura della pastorizia sarda, Museo del Tartufo OpenDay: ingresso ad offerta libera

Info e prenotazioni

Segreteria organizzativa: cell. 3497504247 biancane@inwind.it

www.mostradeltartufobianco.it FB Mostra Mercato del Tartufo Bianco San Giovanni d’Asso -Si