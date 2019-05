Festa della mamma, qual è il regalo più bello

Il bacio di un figlio alla mamma, lo confermano anche gli esperti, emoziona più di ogni altra cosa. Su Instagram spopolano sempre di più le foto delle influencer in compagnia dei propri bambini

I baci, così come gli abbracci e le carezze, si danno e si ricevono, ma davvero pochi sono considerati indimenticabili. Fra questi, infatti, non possono non essere presenti quelli che le madri ricevono dai propri figli: un gesto, fra l’altro, molto apprezzato in occasione della Festa della Mamma. Per 7 mamme su 10 (73%), infatti, il bacio del proprio bambino risulta essere il “regalo” più bello nel giorno della loro festa. Lo confermano anche gli esperti, secondo i quali è un gesto di grande importanza per la madre, che riesce ad emozionarsi (51%) per il valore speciale che questa dimostrazione di affetto contiene in sé. Il fatto è confermato anche dall’attuale tendenza, che spopola sui social network, delle celebrities che postano i baci ricevuti dai propri figli: Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono le prime.

É quanto emerge da uno studio di Baci Perugina, condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su un campione di 1500 mamme di età compresa fra i 25 e i 65 anni, su un panel di 50 esperti fra psichiatri e psicologi e attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community per sondare quale sia il regalo più bello da ricevere, dal proprio figlio, in occasione della Festa della Mamma.

Ma quante mamme vengono celebrate per la loro Festa? Il 94% delle intervistate dichiara di ricevere almeno gli auguri, mentre solo il 3% ha confidato di no. Il restante 3%, infine, ha ammesso di non averli ricevuti per dimenticanza.

In che modo? Quattro mamme su 10 (39%), in quanto lontane dai propri figli, dichiarano di ricevere gli auguri in diverse modalità: sia via whatsapp, con delle frasi poetiche accompagnate dalle emoticons, che tramite una fotografia postata sui social network, a cui si aggiunge spesso una chiamata telefonica. Il 38%, invece, è felice di ricevere dal proprio figlio un bellissimo gesto d’affetto e poco più di 1 su 5 (23%) confessa di ricevere un regalo materiale, come per esempio un disegno fatto a scuola, un mazzo di fiori o un dolce.

Qual è il regalo più bello che si desidera ricevere? Il 73% delle mamme ha dichiarato che “la cosa più bella è quando mio figlio mi abbraccia e mi dà un bacio”, mentre il 67% “quando ricevo qualcosa che è stato realizzato appositamente per me, ad esempio un disegnino, una letterina o un dolce”. Poco più di 3 mamme su 10 (32%), infine, sono particolarmente felici quando ricevono un regalo desiderato”.

Ma perché proprio un bacio? Che cosa rappresenta? Quasi 8 mamme su 10 (77%) “il bacio è quel gesto che nella sua naturalezza e semplicità riesce a provocare emozioni forti come davvero altre poche cose al mondo”; mentre il 51% sostiene che sia “l’unico gesto che sugella un legame indissolubile”. Tre madri su 10 (32%) dichiarano che, quando ricevono un bacio dal proprio bambino, sentono “tutto l’affetto che sono in grado di dare”. Il 29%, infine, è convinto che il bacio equivalga alla “gratitudine che loro hanno nei nostri confronti”.

“Il bacio che un figlio dà alla propria madre – commenta Annamaria Meterangelis, psicologa psicoterapeuta presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Suor Orsola Benincasa’ – potrebbe rispondere al bisogno del genitore di sentirsi amato. Un’altra necessità, inoltre, è quella di essere riconosciuto nel ruolo genitoriale che, spesso, a seconda delle età, comporta ‘super’ impegno, disponibilità e competenze che, talvolta, le madri pensano di non possedere, soprattutto se si tratta del primo figlio. Attraverso l’atto del bacio, quindi, viene comunicato e veicolato affetto e l’emozione primaria che una mamma prova è quella della gioia, che risponde ad una reazione psico-fisica. La componente emotiva si associa quindi a quella fisica, in quanto il bacio produce una ‘scarica’ di ormoni, come la serotonina e l’ossitocina che danno una sensazione di benessere e di serenità. Il tutto, infine, è determinato dall’investimento emotivo che caratterizza la reazione primaria madre-figlio, che inizia sin dalla pre-nascita”.

Nell’era dei social network, poi, si è assistito ad una sorta di “trasformazione”: un gesto comune, come appunto quello del bacio di un figlio alla propria madre, che diventa “cliccatissimo” e “chiacchieratissimo” se, a postarlo, è una celebrity del calibro di Wanda Nara o Melissa Satta. Chi è mamma, quindi, tende sempre di più a seguire i personaggi del mondo dello spettacolo: icone fashion di stile da cui apprendere numerosi consigli. Anche i blog delle “influencer-mum” rivestono un ruolo chiave per sapere, per esempio, che regime alimentare far seguire al piccolo o quali attività ludiche scegliere per farlo giocare e renderlo felice.

