Festa della Musica dei Giovani a Matera: programma 2019

In programma dal 21 al 23 giugno. Tra gli artisti presenti: Curto, Rosmy, Zingariello, Panta, Marcondiro, Balistreri, Sale, Karka sulla Spiaggia, Acquasumarte, Civico 22

Il 21, 22 e 23 giugno a Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) si terrà, all’interno della 25° edizione della Festa della Musica, la quarta edizione della Festa della Musica dei Giovani, evento musicale rivolto ai giovani e agli emergenti provenienti da ogni parte d’Italia che si svolge dal 2016 nella Capitale Culturale d’Italia dell’Anno. La tre giorni di concerti è ideata e organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che quest’anno festeggerà la sua 25° edizione a Faenza dal 4 al 6 ottobre 2019, all’interno della Festa della Musica Promossa da AIPMF, Mibac, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Siae e Rai Radio Tre.

Da 25 anni il 21 giugno, solstizio d’estate, viene celebrata la musica con una Festa che coinvolge tutta Italia, organizzata ogni volta in una città diversa. Dal 2016 la manifestazione è ospitata da una Capitale della Cultura: dopo Mantova, Pistoia e Palermo, la 4a edizione della Festa della Musica dei Giovani 2019 si terrà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Per il quarto anno consecutivo la rassegna è organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con AIPFM, l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani.

Slogan di quest’anno sarà “Musica Fuori Centro”: la mission è quella di dare voce a tutto quello che vive al margine, al periferico e al meno tutelato e far rivivere il concetto della periferia fisica come quella delle città, ma anche simbolica come quella dell’emarginazione.

Saranno più di 60 gli artisti che si esibiranno durante la Festa di Matera tra nomi noti, emergenti, talenti locali e giovani under 30 provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

Tre palchi tematici ospiteranno gli artisti della Festa della Musica: uno pop-rock, uno folk-world e uno cantautorale-acustico.

Tra i partecipanti spiccano i nomi di Panta, Capitolo 21, Fabio Curto, Rosmy, Marcondiro, Orchestra Mancina, Sale, Kafka sulla spiaggia, Valentina Balistreri, Priscilla Marvel, Alessandro Bellati, Acquasumarte, Emanuele De Francesco, Malavoglia, Rita Zingariello, Michelangelo Vood e tanti altri.

Venerdì 21 giugno presso la Cava del Sole (ore 21.30) si terrà anche il grande concerto simbolo della Festa della Musica 2019, organizzato dalla AIPFM.

Inoltre, sabato 22 giugno alla Fondazione Matera Basilicata 2019 (Complesso di Santa Lucia – Via La Vista,1 – ore 11.30), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “Manifesto Nazionale degli Stati Generali della Musica Emergente in Italia”. Frutto di un percorso partecipativo realizzato da oltre 400 operatori del settore musicale e artisti emergenti a Roma, Milano e Napoli per dar voce alle più piccole realtà nel percorso di rinnovamento normativo avviato dal Mibac con il Ministro ai Beni Culturali Alberto Bonisoli, sarà il Manifesto Fondativo per una grande assemblea al MEI 25 – Meeting delle Etichette Indipendenti il prossimo 5 ottobre a Faenza (Ra).

PROGRAMMA

VENERDÌ 21 GIUGNO

Palazzo Lanfranchi (dalle ore 16.00 alle ore 19.30)

Higgye

Joe Balluzzo

Aimad

Acquasumarte

Michelangelo Vood

Emanuele De Francesco

Maltese

Cesare Isernia

Piazza San Francesco (dalle ore 16.00 alle ore 19.30)

Rosmy

Wakeupcall

Ipnotica

Effetti Collaterali

Giovanni Di Donato

Keplero

Praino

Malavoglia

Osvaldo

Auditorium Conservatorio (dalle ore 16.00 alle ore 19.30)

Sarah Dipinto

Trio ML3

Rita Zingariello

Vittoria Iannacone

Cava del Sole (ore 21.30)

Grande concerto simbolo della Festa della Musica 2019 nella Capitale Europea della Cultura

SABATO 22 GIUGNO

Fondazione Matera Basilicata 2019 (ore 11.30)

Conferenza stampa “Stati Generali della Musica Emergente”

Palazzo Lanfranchi (dalle ore 16.00 alle ore 23.30)

Superbia

Cruser

Dutty Beagle

Dogma

Oga Magoga

Elleblack

Pig Sitter

Alessandro Piraino

Sale

Kafka sulla spiaggia

Quartodivino

Russo

Piazza San Francesco (dalle ore 16.00 alle ore 23.30)

Ilaria Argiolas

Salvatore Maria Ruisi

Terra Nera

Valentina Balistreri

Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo

Enzo Costa

Auditorium Conservatorio (dalle ore 16.00 alle ore 23.30)

Alessandro Bellati

Priscilla Marvell

Progetto Musicale De André

DOMENICA 23 GIUGNO

Palazzo Lanfranchi (dalle ore 17.00 alle ore 23.00)

LUCE L’Unica Cosa Essenziale

Granato

The Revers

Meteo Panik

L’Ira di Febo

Crisso

Present Tense

Panta

Simone & Davide

Capitolo 21

Piazza San Francesco (dalle ore 17.00 alle ore 23.00)

Chertach Re

Fabio Curto

Timpruss Folk Rock

Civico 22

Maurizio Ponticini

Lady Gardenia

Orchestra Mancina

Marcondiro

EVENTI AIPMF

Si ringrazia per la collaborazione CAFIM Italia.