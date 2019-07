Festival della Moda e “Miss Moda & Talento” a Nemi

Sabato 13 luglio in piazza Umberto I alle 21.00 appuntamento con la moda e la bellezza per eleggere “Miss Nemi” 2019

NEMI – Riparte il tour estivo del “Festival della Moda” e del contest di bellezza “Miss Moda & Talento“, sotto la direzione di Sabina Prati e Stefano Raucci. L’appuntamento è per sabato 13 luglio alle 21,00 in piazza Umberto I a Nemi, in uno dei borghi più belli d’Italia, una vera e propria “perla” del Lazio.

L’organizzazione è a cura dell’agente di moda Sabina Prati, titolare dell’Agenzia Sabina Prati Eventi Moda, e del conduttore di Radio Radio Stefano Raucci, che è anche il presentatore ufficiale. Diverse saranno le componenti dello spettacolo, che avrà il patrocinio della locale amministrazione comunale.

Le ragazze protagoniste della serata, provenienti da ogni parte della regione Lazio, saranno in lizza anche per il Contest “Miss Moda & Talento” e per conquistare la fascia di Miss Nemi 2019. Una apposita giuria le valuterà per stabilire chi tra loro andrà avanti in un cammino che si completerà con la Finale nazionale di settembre 2019 a Roma.

Nella tappa di Nemi gli organizzatori si avvarranno anche della collaborazione di Erno Rossi e William Vittori,della Azienda di Wedding & Event Eds WP Eventi, professionisti del settore moda e spettacolo che daranno il loro importantissimo contributo dall’alto di una esperienza consolidata anche nelle vesti di giudici, coach e formatori.

La moda sarà protagonista della serata. Sfileranno in passerella gli abiti del giovane e talentuoso stilista Thomas Di Donato, che proprio con il “Festival della Moda” ha riscosso consensi unanimi qualche mese fa all’Arancera di San Sisto di Roma. Il pubblico potrà ammirare anche i favolosi abiti da sposa di MLR. e le creazioni fashion di pregevole fattura di Adele Del Duca. Le ragazze indosseranno costumi della Aqua Beach Wear, in omaggio alla calda stagione estiva.

Sarà uno show come sempre vario e coinvolgente quello che gli organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati offriranno al pubblico nella meravigliosa cornice di Piazza Umberto I a Nemi, location bellissima e ideale per un evento che coniuga eleganza e bellezza.