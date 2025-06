ROMA – “Dal consiglio regionale dell’Abruzzo arriva il no all’approvazione della legge sul fine vita. La scelta della maggioranza di centrodestra di non legiferare su un tema di competenza nazionale è ragionevole e di buonsenso. Sul suicidio assistito spetta al Parlamento esprimersi e, a differenza di quanto fatto per esempio dalla Toscana, non si può costruire a livello regionale una legislazione Arlecchino”.

Così Mariastella Gelmini (foto), senatrice di Noi Moderati.