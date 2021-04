Fondi Cis, Pagano (FI): “Da Forza Italia massimo impegno per sfruttare questa importante opportunità”

ROMA – “Insieme ai rappresentanti di Forza Italia in Abruzzo, assicureremo il massimo impegno perché l’Abruzzo sia pronto a produrre in tempi brevissimi i progetti utili a realizzare il Cis, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, secondo i 5 assi che sono stati indicati dal Governo: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, sen. Nazario Pagano.

Pagano spiega che “grazie ai 160 milioni di euro stanziati dal Cis, in aggiunta a quelli già stanziati dal Recovery plan, la ricostruzione delle aeree colpite dal terremoto avrà finalmente una accelerazione attesa ormai da troppi anni. Ringrazio in particolar modo il ministro per la Coesione territoriale, Mara Carfagna, per la tempestività e l’attenzione mostrata nei confronti dei territori terremotati dell’Italia centrale”.

Per Pagano “si tratta di un’opportunità molto importante con tempi di attuazione strettissimi, solo un mese di tempo entro il quale predisporre i progetti. Occorrerà quindi mettersi subito al lavoro e per questo, già la prossima settimana, avrò un incontro con il Ministro Carfagna insieme all’Assessore regionale alle Attività Produttive, Daniele D’Amario, e altri esponenti del partito”.