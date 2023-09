Fontana: “Benvenuto al sindaco Sala tra gli autonomisti”

MILANO – Benvenuto al sindaco Sala tra gli autonomisti, non mi sembrava così convinto fino a poco fa, soprattutto non mi sembrava convinto il suo partito. Sala sa che la Costituzione non prevede queste forme di autonomia che sono invece previste per le Regioni. Il sindaco sa che in Lombardia, in questi ultimi 5 anni, i Comuni sono sempre stati più valorizzati e al centro di tutte le politiche, ricevendo grandissime opportunità per svolgere attività amministrative e risorse per le loro richieste e necessità”.

È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.