Forti piogge nelle Marche, i principali interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco marchigiani sono al lavoro da ieri pomeriggio a causa delle intense piogge cadute sulla regione. Nella provincia di Ancona colpite soprattutto Jesi, Ostra e Belvedere Ostrense. Una trentina gli interventi effettuati per smotttamenti, prosciugamento di acqua, rimozione di alberi caduti per liberare le strade. In diverse situazioni il nucleo VVF Sommozzatori ha operato in collaborazione con le squadre sul posto.

Dalle 20 di ieri sera nella zona di Fano e Marotta sono stati effettuati un centinaio di interventi per prosciugamenti di locali interrati; nella zona di Ponte Sasso di Fano quattro persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa del loro allagamento. In serata, in supporto del comando di Pesaro è arrivata una squadra dal comando di Rimini.

La perturbazione non ha risparmiato le province di Fermo e Ascoli Piceno dove i Vigili del fuoco hanno svolto all’incirca una ventina e una settantina di interventi.