Giovedì 23 marzo la cantautrice sarà al Viper Theatre di Firenze pronta a presentare la sua nuova dimensione live

FIRENZE – Finalmente Gaia a Firenze! Dopo il posticipo per motivi logistici e di programmazione, la cantautrice approda giovedì 23 marzo al Viper Theatre di Firenze, nell’ambito dell’Alma Tour. Gaia è pronta a presentare la sua nuova dimensione live: un universo artistico fatto di atmosfere inedite, perfetto nel racconto delle sue anime musicali.

Cantautrice italiana con passaporto brasiliano, classe 1997, Gaia si è imposta al grande pubblico nel 2016 conquistando la finale di X-Factor. Solo il prodromo del trionfo ad Amici, dove nel 2020 si aggiudica il primo posto. Alternando brani in portoghese (dando voce alle sue origini brasiliane) e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album di debutto “Nuova Genesi” (disco d’oro) con i singoli “Chega” (doppio platino), uno dei brani più ascoltati dell’estate 2020 e “Coco Chanel”, disco d’oro. Nel 2021 Gaia debutta al Festival di Sanremo con “Cuore Amaro” (disco d’oro), per poi rilasciare “Boca” feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell’artista e certificato disco d’oro. Nell’estate 2021, con “Finalmente in tour”, ha attraversato tutta l’Italia. Pochi mesi dopo Gaia si è esibita per la prima volta su un palco internazionale al “Corona Capital Festival” di Mexico City.

Il singolo “Nuvole di zanzare” ha anticipato l’album “Alma”, uscito il 29 ottobre 2021, secondo disco di inediti della cantautrice che racchiude tutti i suoi mondi e che contiene anche il singolo “Salina”, uscito nel gennaio 2022. Gaia è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.

Inizio concerto ore 21. I biglietti – posto unico 28,50 euro – sono disponibili da sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Restano validi i biglietti acquistati per la date del 26 gennaio e 18 ottobre 2022, poi posticipate.

Info concerto Firenze

Viper Theatre – via Pistoiese / via Lombardia – Firenze

Info tel. 055.667566 – 02.30515020 – www.bitconcerti.it – www.vivoconcerti.com